Twitter no funciona (parcialmente): lo más probable es que las caídas y los fallos vayan en aumento

Hace unos minutos Twitter ha dejado de funcionar correctamente, y en la pestaña "Siguiendo" de las cuentas de los usuarios solo aparece un mensaje dándoles la bienvenida, como si acabaran de abrir cuenta en el servicio.

El problema afecta tanto al cliente web como a las aplicaciones móviles en Android e iOS, y aunque sí parece que la pestaña "Para ti" sí se actualiza correctamente, esta es la última señal de cómo los problemas en la plataforma están yendo a más.

Un vistazo a… 23 TRUCOS de TWITTER - ¡Domina por completo esta RED SOCIAL!

Fuente: Downdetector.

La caída parcial del servicio también se ha reflejado a través de la monitorización realizada por el servicio DownDetector, que mostraba un pico de caídas importante a las 11:50 AM CEST.

El fallo en este caso es especialmente extraño, porque la pestaña "Para ti", basada en el algoritmo de recomendación de contenidos de Twitter, sí parece funcionar con normalidad tanto en el cliente web como en las aplicaciones nativas de iOS y Android.

En cambio si uno pincha en la pestaña "Siguiendo" que respeta la cronología de las personas a las que seguimos, aparece un singular mensaje de "¡Bienvenido a Twitter" como si acabásemos de abrir la cuenta.

Las caídas y los problemas en el servicio han ido en aumento desde que Elon Musk tomó el control. Como señalaban en The New York Times, en todo 2022 se produjeron nueve grandes caídas, pero es que solo en febrero de 2023 se produjeron cuatro. Los datos son de la empresa NetBlocks, que como Downdetector monitoriza también caídas de servicios de internet.

Twitter must be buggy, the amount of my followers added 5, but only 1 new follower — undefined (@undefined6514) November 7, 2022

La estabilidad de Twitter se ha resentido y todo apunta a que los despidos masivos y los recortes en infraestructura tienen mucho que ver con el mantenimiento de una plataforma que da servicio a más de 200 millones de usuarios y que en los últimos meses se ha comportado erráticamente en diversas ocasiones.

Has anyone else noticed that their Twitter app is way more buggy as of late? Sometimes reply threads don’t even load. — Shabazz Stuart (@ShabazzStuart) November 5, 2022

Esos problemas ya se denunciaron hace tiempo. En MIT Technology Review destacaban en noviembre de 2022 cómo al principio estaban siendo "pequeñas cosas". Retuits manuales que aparecían momentáneamente antes de convertirse en tuits normales, recuento errático de seguidores, respuestas que no se cargaban y más y más pequeños problemas.

“Things will be broken. Things will be broken more often. Things will be broken for longer periods of time. Things will be broken in more severe ways,” he says. “Everything will compound until, eventually, it’s not usable.”https://t.co/6tb8l49WGI pic.twitter.com/qV4eoLjtzQ — Rob Fardon (@robfardon) November 10, 2022

Rob Fardon, que al menos en noviembre seguía siendo ingeniero en Twitter, ya avisaba entonces de que "las cosas se romperán. Las cosas se romperán más a menudo. Las cosas se romperán durante más tiempo. Las cosas se romperán de forma más seria". Para terminar diciendo que "Todo acabará sumando hasta que en algún momento [Twitter] no se podrá usar".

En desarrollo...