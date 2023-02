Elon Musk despidió a un ingeniero por perder relevancia en Twitter. Ahora es imposible escapar de sus tuits

"Tengo más de 100 millones de seguidores y solo recibo decenas de miles de impresiones". Las quejas de Musk hace unos días hicieron que un ingeniero le replicara, algo que al nuevo dueño de Twitter no le gustó nada. "Estás despedido, estás despedido", le dijo poco después. Eso ha tenido consecuencias.

Musk por todas partes. Si seguías a Elon Musk, probablemente habrás notado que de repente aparecen un montón de tuits y respuestas suyas acaparando la pestaña "Para ti" de los clientes web y móvil de la aplicación. Son varios los usuarios que se han quejado de cómo ahora los mensajes del multimillonario inundan sus líneas de tiempo en Twitter.

Twitter’s “For You” section is just full of Musk tweets 🥲 https://t.co/o5gaMZ1Von pic.twitter.com/4M18Srl2Of — Tom Warren (@tomwarren) February 13, 2023

Ya no es tan relevante. La pérdida de relevancia de Musk en los últimos meses ha sido patente en Twitter: hace un año su puntuación era de 100 en búsquedas en Google y todo el mundo quería saber de él. Con el tiempo ese interés ha bajado de forma notable y esa puntuación interna del algirtmo de Google Trends es de 9. Eso también condiciona la aparición de mensajes entre sus seguidores, pero los ingenieros de Twitter parecen haber hecho los cambios necesarios para que Musk aparezca mucho más de lo que cualquiera esperaría.

O había un problema. Musk explicaba en un tuit estos días cómo tras trabajar con los ingenieros de Twitter se había detectado un problema. El llamado servicio "fanout" provocaba que el feed "Siguiendo" se sobrecargara cuando tuiteaba él, lo que provocaba que sus mensajes no llegaran a sus seguidores.

Además, indicaba, el algoritmo de recomendación no estaba bien ajustado. El resultado de esos cambios parece haber sido esa inundación de mensajes de Elon que llegan a los usuarios de Twitter tanto si le siguen como si incluso no lo hacen.

Please stay tuned while we make adjustments to the uh .… “algorithm” — Elon Musk (@elonmusk) February 14, 2023

El "algoritmo". El problema ha sido confirmado por el propio Elon Musk, que ha acabado comentándolo hace unas horas en uno de sus últimos tuits. En él explica cómo debemos estar atentos porque harán ajustes al "eh... "algoritmo"". No está claro qué ajustes deben hacer en Twitter, pero mientras tanto puedes silenciar a Elon Musk temporalmente o mostrar la pestaña "Siguiendo", que muestra los tuits cronológicamente, y no la pestaña "Para ti", que es en la que el algoritmo decide mostrar mensajes de distintos momentos y de cuentas que considera relevantes aunque no las sigas.