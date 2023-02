Los tuits de Elon Musk comenzaron a perder relevancia. Su solución: despedir a un ingeniero de Twitter

Ni la espantada de anunciantes. Ni las suplantaciones de identidad que tantos desaguisados causaron en otoño. Ni siquiera la implantación de Blue, el servicio de suscripción en el que ha depositado sus esperanzas la compañía para dejar atrás sus pérdidas. A lo largo de los últimos días Elon Musk ha estado preocupado por otra cuestión relacionada con Twitter, una bastante distinta: su pérdida de popularidad. O, para ser más precisos, por qué sus tuits no arrasan.

El magnate y dueño de Twitter tiene casi 129 millones de seguidores en la plataforma, más que habitantes tiene México o Japón, pero sus tuits parecen no lograr el alcance que se esperaría de alguien que maneja semejante altavoz. Así al menos lo ve él, según una crónica publicada en Platformer y de la que se han hecho eco medios como The Times o Ars Technica, un texto en el que se explica que para afrontar esa aparente paradoja Musk consultó a un grupo de ingenieros.

“Esto es ridículo —espetó a técnicos y asesores durante una reunión—. Tengo más de cien millones de seguidores y solo recibo decenas de miles de impresiones”.

La pregunta quedó botando hasta que uno de los dos ingenieros principales de Twitter, que a lo largo de los últimos meses ha visto aligerada su plantilla tras un recorte de personal, decidió aventurarse con una posible explicación. Si los tuits de Musk no llegan a más gente podría ser porque, simple y llanamente, ha dejado atrás el pico de popularidad que alcanzó hace casi un año, cuando se ofreció a comprar la red social del pájaro azul por 43.000 millones de dólares.

Para no quedarse en las palabras y reforzar su teoría, mostraron a Musk unos cuantos datos. Algunos, internos, sobre los niveles de participación registrados por su cuenta. Otros de Google Trends. La conclusión era interesante. En abril del año pasado, en pleno “culebrón Twitter”, con Musk recién convertido en el accionista mayoritario de la red y su oferta milmillonaria para hacerse con el 100% de la compañía acaparando titulares, el empresario era el “rey” de Google.

Su popularidad estaba disparada. La gente quería saber de él.

Su puntuación en las búsquedas era de 100. Las cosas un año después, uno prolífico en anuncios y en el que Musk ha acaparado una exposición notable, han cambiado. Su puntuación es ahora de nueve. Y no —le explicaron los ingenieros— esa caída no se puede explicar por un algoritmo que trabaje en su contra.

Still hard to believe just how terrible Musk is as a manager.



Two principal engineers left at the company - who put up with micromanaging, long hours, sleeping in the office etc.



And he rage fires one of them because... of his view counts?



Full article: https://t.co/W2nZt9X3Xo pic.twitter.com/YARZ3Te3nz