X se enfrenta a Europa por la desinformación con Israel y Palestina. Es la primera prueba de fuego para la DSA

Que X es el imperio de la desinformación lo tenemos bastante claro. La guerra entre Israel y Palestina no es sino el último ejemplo de cómo la red social de Elon Musk está plagada de publicaciones falsas. Sin embargo, ahora algo ha cambiado. Y no es que esta guerra sea más importante que, por ejemplo, la de Ucrania. Sino que ahora en Europa ya está activado un mecanismo que antes no se tenía.

La Ley de Servicios Digitales (DSA) entra en acción. X (antes Twitter) es uno de los "guardianes de acceso" marcados por la Comisión Europea. Una gran plataforma que tiene como obligaciones una serie de requisitos añadidos, entre ellos la lucha contra la desinformación. Y con la guerra de Israel y Palestina se está comprobando que no se está cumpliendo, donde hay una gran cantidad de mensajes que ofrecen información falsa.

Tras una advertencia por parte de Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, la Comisión Europea ha optado finalmente por abrir una investigación formal sobre X, amparándose en la DSA.

Contra la difusión de "mensajes de odio y contenidos terroristas". La explicación que expone la Comisión Europea es que en X se estarían difundiendo, según las advertencias que han recibido, mensajes con contenido ilegal como promoción del terrorismo, la violencia y los discursos de odio.

De confirmarse este hecho, X podría enfrentarse a sanciones por parte de la Comisión Europea, según esta contemplado en la nueva Ley de Servicios Digitales que entró en acción el pasado 25 de agosto.

¿Está haciendo X lo suficiente? La Comisión Europea ha abierto una investigación para comprobar si X está respetando sus políticas de uso, en relación a los avisos con los mensajes de contenido ilegal, la gestión de las quejas, la evaluación de riesgos y las medidas para mitigar los riesgos identificados. Una serie de medidas que técnicamente X dispone, pero que, siguiendo la apertura de la investigación, quizás la red social no está aplicando.

Una semana para responder. Elon Musk y X tienen hasta el 18 de octubre para responder cómo están trabajando en el protocolo de respuesta de crisis y hasta el 31 de octubre para responder al resto de medidas que se plantean. Aproximadamente una semana para dar una respuesta suficiente sólida como para contentar a los reguladores.

Una respuesta incompleta puede derivar en multa millonaria. Si la respuesta recibida es "incorrecta, incompleta o puede llevar a confusión", la Comisión podría activar el procedimiento para multar a X.

Unas multas que según recoge la DSA, son de hasta el 6% de los ingresos anuales de la compañía. Teniendo en cuenta que sus ingresos de los últimos 12 meses hasta junio de 2023 son de 562 millones de dólares, la multa podría ascender hasta unos 32 millones de euros.

Imagen | Trevor cokley | Pietro Naj-Oleari

En Xataka | La Ley de Servicios Digitales (DSA) entra en acción: hoy empieza una nueva era para las Big Tech