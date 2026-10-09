Problemas en el horizonte: las ganancias anualizadas de OpenAI se quedan 20.000 millones de dólares por debajo de lo esperado

A Wall Street no le gustan las sorpresas, y basta con la confirmación de que una estimación se ha desviado mínimamente para que los inversores pierdan el sueño. Esta semana le ha tocado a OpenAI, y no por una buena razón.

A finales de septiembre, Sam Altman había adelantado a sus inversores que OpenAI que las ventas anualizadas de la compañía rondarían los 70.000 millones de dólares. Las nuevas cifras se quedan bastante por debajo de esa estimación ya desatado una tormenta bajista que ha salpicado al resto de compañías tecnológicas y ha avivado una de las mayores dudas entre los inversores: ¿realmente es rentable invertir en IA?

Dos formas de contar lo mismo

A finales de septiembre, el Financial Times, Reuters y otros medios publicaron una estimación basada en fuentes de OpenIA en la que los ingresos anualizados se situaban en casi 70.000 millones de dólares. Ahora OpenAI dice a sus inversores que esa cifra finalmente se queda en unos 50.000 millones, según confirmó Reuters. Son 20.000 millones de dólares menos de lo esperado. Poca broma.

Tal y como explican en el Financial Times, esa discrepancia surge de los intentos de los inversores de OpenAI por realizar una comparación directa con los ingresos anualizados de Anthropic. El problema es que ambas empresas calculan esa cifra de forma diferente, por lo que no es posible establecer esa equivalencia de forma directa.

Anthropic incluye los ingresos por ventas a través de socios en la nube como AWS de Amazon y Google Cloud, mientras que OpenAI no. A cambio, según calculó Reuters, Anthropic paga a esos socios cerca del 16% de cada dólar que entra por esa vía.

Según fuentes del Financial Times, los esfuerzos de los inversores por inflar los ingresos anualizados de OpenAI provocaron informes que indicaban que los ingresos de la compañía rondaban los 40.000 millones de dólares en julio. Posteriormente, la compañía comunicó a sus inversores que sus ingresos anuales se habían incrementado más del 70% desde julio, lo que cual dejaba unas estimaciones que coincidían con los 70.000 millones de dólares que se habían barajado. Una cifra que la compañía no negó.

UN VISTAZO A...

Sin embargo, la nueva presentación para inversores de OpenAI muestra que los ingresos anualizados de julio no fueron de 40.000 millones, sino que estaban más cercanos a los 30.000 millones de dólares. Esa diferencia en la estimación es la que ahora ha pillado por sorpresa a los inversores.

Wall Street se pone nerviosa

La reacción de los mercados al ajuste de ingresos anualizados de OpenAI fue inmediata. De acuerdo a lo publicado por The Guardian, el Nasdaq 100 cerró ayer con una caída del 1,4%. Nvidia cedió un 2,9%, Oracle un 5,5% y Micron se dejó un 4,8%.

El efecto dominó que azotó los índices tecnológicos tiene su lógica. OpenAI es un cliente gigante para muchas de esas compañías. Si los de Altman no ingresan lo suficiente, toda la cadena de financiación que se ha generado en el desarrollo de la IA se viene abajo.

Oracle, por ejemplo, firmó un contrato de 300.000 millones de dólares con la empresa de Sam Altman. Si OpenAI no incrementa su volumen de negocio, esos pedidos pierden su base. Lo mismo sucede con Nvidia o Micron, que dependen del crecimiento de OpenAI para suministrar los chips comprometidos.

El primer obstáculo de OpenAI para aumentar lo encontramos en sus planes de precios: la mayoría de usuarios de ChatGPT no paga, y OpenAI asume el coste de cada respuesta. El dinero de verdad está hoy en las empresas, no en las suscripciones individuales de 20 dólares, sino en las licencias empresariales. Y ahí Anthropic se está moviendo más rápido.

Como recordaba Reuters, la creadora de Claude ya superó a OpenAI en ingresos trimestrales con 11.500 millones dólares frente a 6.700 millones de OpenAI. En abril, el Wall Street Journal reveló que OpenAI había perdido terreno en programación y en clientes corporativos. Además, comparte el 20% de sus ingresos con Microsoft hasta 2030.

Además, a Sam Altman lo que mejor se le está dando es gastar. Sus planes apuntan a unas inversiones por valor de 121.000 millones en cómputo para 2028. Aun duplicando ingresos, las pérdidas rondarían los 85.000 millones. Para acabar de rematar la foto, la compañía ha aplazado su salida a bolsa alegando que "Ahora sería un momento poco sensato para salir a bolsa", lo que le ha obligado a negociar una nueva ronda de inversión que la valore en 1,4 billones. Eso sí, de las diez mayores startups que están liderando el desarrollo de la IA, ninguna gana dinero.

En Xataka | Si la pregunta es "cuánto dinero puede perder una empresa antes de quebrar", OpenAI parece dispuesta a responderla

Imagen | Flickr (Steve Jurvetson) y Magnific