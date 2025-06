NVIDIA busca desesperadamente ingenieros para su centro de I+D de Taiwán. Incluso le acusan de "robárselos" a TSMC

A NVIDIA le sonríe el futuro. El pulso que sostienen los Gobiernos de EEUU y China está degradando su negocio en este último país debido a que la Administración estadounidense le impide vender a sus clientes chinos sus chips para inteligencia artificial (IA) más potentes. Aun así, la compañía liderada por Jensen Huang acapara actualmente alrededor del 90% del mercado de las GPU para IA. Es probable que a medio plazo su cuota se reduzca frente al presumible crecimiento de competidores como Huawei o AMD, pero ahora mismo NVIDIA no tiene motivos para preocuparse.

Y no los tiene porque el mercado de los semiconductores para IA va a crecer mucho durante los próximos años. Según la consultora AMR (Allied Market Research) en 2031 tendrá un volumen de facturación de más de 263.000 millones de dólares. Es una auténtica barbaridad, sobre todo si tenemos presente que en 2021 su negocio ascendió a poco más de 11.000 millones de dólares. Aunque la cuota de NVIDIA se reduzca durante los próximos años es razonable asumir que su volumen de negocio se incrementará espoleado por el crecimiento del mercado. El problema al que se enfrenta esta compañía ahora es otro.

Esto es lo que paga NVIDIA a los ingenieros que contrata en Taiwán

La cúpula directiva de NVIDIA parece tener muy claro qué debe hacer para continuar creciendo junto al mercado de los chips de IA para centros de datos: expandirse. Está en ello. No obstante, no debemos pasar por alto que esta compañía se dedica al diseño de circuitos integrados, por lo que no necesita invertir en la construcción de plantas de fabricación de semiconductores; lo que precisa es ampliar su red de centros de investigación y desarrollo (I+D). Y Taiwán es un destino muy atractivo.

NVIDIA ya tiene un centro de I+D en Taiwán, y está poniendo en marcha otro

La industria de los semiconductores es el principal sostén de la economía de la isla, lo que ha provocado que las universidades taiwanesas desarrollen programas de formación especializados que persiguen colocar en el mercado laboral el personal técnico altamente cualificado que requieren compañías como TSMC, UMC o Foxconn, entre otras. NVIDIA ya tiene un centro de I+D en Taiwán, y está poniendo en marcha otro. Sin embargo, se está enfrentando a un problema muy serio: está teniendo muchas dificultades para reclutar los ingenieros altamente cualificados que necesita.

Resulta sorprendente, pero a pesar de que en Taiwán se forman miles de ingenieros cada año, a las empresas de la isla les cuesta reclutar tantos como necesitan. Incluso a TSMC. Para resolver este problema NVIDIA ha optado por ofrecer salarios muy altos. A un ingeniero que acaba de terminar sus estudios y que, por tanto, no tiene experiencia, le paga un salario máximo de 83.000 dólares estadounidenses anuales.

Y a un ingeniero experimentado hasta 185.000 dólares al año y un bonus muy jugoso. Según el medio taiwanés EBC News la agresiva política de salarios de NVIDIA responde a la necesidad de atraer a ingenieros de TSMC altamente cualificados. No parece descabellado. Al fin y al cabo así funciona la ley de la oferta y la demanda.

