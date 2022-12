La nueva era del tractor ha llegado: robóticos, eléctricos y ahora también con chips AI de Nvidia

No todo el campo es orégano y no todos los tractores autónomos llevan los colores verdes y amarillos de John Deere, la popular y centenaria marca estadounidense que se ha ganado fama más allá del sector agrícola por su empeño en convertir las viejas tierras de labranza de EEUU en centros de tecnología avanzada. En lo que a maquinaria agrícola se refiere uno de los grandes campanazos de finales de año lo ha dado otra compañía, con sede también en EEUU: Monarch Tractor, una startup que acaba de anunciar el lanzamiento de MK-V, su último (y moderno) apero.

El tractor MK-V, que acaba de salir de las instalaciones de la firma y está en manos de su primer cliente, Constellation Brands, es un vehículo de trabajo que reúne tres grandes peculiaridades a las que cada vez parece prestar más atención el sector agrícola: un mecanismo 100% eléctrico, un alto grado de autonomía y análisis e datos. Lo primero lo logra incorporando una batería con más de 14 horas de autonomía, margen que puede elevarse a 24 gracias al sistema intercambiable. Lo segundo, destaca la empresa, permite que la figura del conductor sea opcional.

“MK-V con el paquete de automatización opcional establece un nuevo estándar en la agricultura de precisión. Utilizando GPS RTK y visión por computadora, puede cultivar con hasta dos centímetros de precisión”, subraya la startup, con sede en California. En su web ofrece de hecho varios servicios de pago —Monarch Connect y Automate— que van de 199 a 699 dólares mensuales para optar a recursos como las alertas en tiempo real, visualización de mapas o el sistema Autodrive.

Entre otras prestaciones, Monarch presume de suministrar datos y alertas en tiempo real, vídeos de 360 grados o la automatización con monitoreo remoto. “Los operadores pueden pasar fácilmente de manejar un tractor a administrar una flota de ocho tractores eléctricos en el campo. La gestión remota es posible gracias a la interfaz de Monarch, que permite acceder a imágenes de vídeo en directo de 360º, datos meteorológicos e informes de funcionamiento”, concluye la startup.

Para el desarrollo de sus tractores, la compañía ha recurrido a la plataforma Jetson Edge AI de Nvidia. “Permite que MK-V ejecute aplicaciones de inteligencia artificial en tiempo real con baja latencia y, al mismo tiempo, ahorrar energía para una mayor duración de la batería y el tiempo de ejecución”, comenta a The Verge el CEO de Monarch Tractor, Praveen Penmetsa. La compañía se ha asociado también con otro nombre destacado del sector electrónico: Foxconn.

Cada vehículo utiliza seis de los módulos del sistema Jetson Xavier NX que les facilitan desplazarse por los campos con ayuda de cámaras, un apoyo clave en entornos sin señal GPS.

Don’t waste precious time and energy sitting on your tractor doing the same operation, up and down the same rows. With Monarch Tractor, you can record routes and operations for your tractor to perform autonomously. pic.twitter.com/fdabPyAPjW