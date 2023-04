Los datos de Estados Unidos dicen que el teletrabajo está retrocediendo (pero tiene truco)

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicó el pasado 22 de marzo un informe con datos extraídos del documento Business Report Review sobre el teletrabajo, las contrataciones y las vacantes en el sector privado estadounidense. El texto señalaba que el porcentaje de empresas con empleados bajo régimen de teletrabajo entre agosto y septiembre de 2022 fue del 72,5%, mientras que ese porcentaje fue del 60,1% entre julio y septiembre de 2021.

Discrepancias. Esto quiere decir que el teletrabajo está retrocediendo en Estados Unidos, lo cual encajaría en un contexto en el que numerosas empresas, especialmente del sector tecnológico, están incrementando el peso de la presencialidad en sus organizaciones. Sin embargo, algunos expertos se han mostrado críticos con las conclusiones del, señalando que hay numerosos estudios que indican lo contrario: que el teletrabajo mantiene su relevancia.

Duras críticas. Adam Ozimek, economista jefe del Economic Innovation Group, organismo público, recientemente afirmó en declaraciones a The New York Times que el informe del Departamento de Trabajo no constituía “el medidor más fiable” del teletrabajo. Ozimek, coautor de un informe publicado el pasado 7 de marzo que indicaba que el trabajo remoto aumenta la tasa de natalidad entre quienes lo practican, añadió en conversaciones con el medio norteamericano que era necesario mejorar los parámetros de medición del teletrabajo.

Números muy distintos. En este sentido, parece que WFH Research ha utilizado otros métodos en su informe ‘Survey of Working Arrangements and Attitudes’ (Encuesta de Planes y Actitudes Laborales, en castellano) publicado recientemente. El documento, elaborado por investigadores de instituciones entre las que se encuentran las Universidades de Chicago y Stanford, señaló que en el pasado mes de febrero el 60% de los asalariados encuestados trabajó en la oficina, mientras que el 28% y el 12% lo hicieron bajo régimen híbrido y régimen remoto respectivamente.

Diferentes conclusiones. Esto quiere decir que el 40% de los trabajadores a tiempo completo encuestados empleó el teletrabajo en su actividad laboral, un porcentaje superior al 27,5% que señala el informe del Departamento de Trabajo de EE.UU. Sin embargo, los datos del documento de WFH Research, que se publican mensualmente desde mayo de 2020, no son los únicos discordantes con el Departamento de Trabajo norteamericano.

Oro parece. Partnership for New York City, una organización que busca fomentar el sector privado en la Gran Manzana, publicó un informe el pasado mes de febrero que indicaba que el 52% de los oficinistas de Manhattan trabajaron de forma presencial entre los días 5 y 28 de enero de este año, lo cual supuso un aumento respecto al mes de septiembre de 2022, cuando ese porcentaje se situaba en el 49%.

Plata no es. Sin embargo, solo el 9% de esos trabajadores acudieron a su oficina cinco días a la semana. De hecho, a comienzos de este año, el 35% de los profesionales encuestados acudió a la oficina tres días a la semana, mientras que el 18% y el 15% lo hizo dos y cuatro días respectivamente.

Dominación híbrida. Paralelamente, el 82% de las compañías encuestadas señaló que el modelo híbrido sería su “política predominante” este año. De los que ya la aplican, el 59% establece, al menos, tres días a la semana de trabajo en la oficina.

El sector ‘tech’, el menos presencial. Adicionalmente, el informe de la organización fundada en 1979 por David Rockefeller indica una diferencia en la expansión del teletrabajo según los sectores. Mientras que el porcentaje de presencialidad en el sector inmobiliario fue del 80%, en el financiero fue del 59% y en el tecnológico del 49%.

Confusiones. Teniendo en cuenta todas estas cifras, sorprende la conclusión a la que ha llegado el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. En este sentido, Nicholas Bloom, economista de la Universidad de Stanford, afirmó en declaraciones a The New York Times que la formulación de la pregunta relativa al teletrabajo del cuestionario elaborado por el Departamento de Trabajo podría haber confundido a las personas encuestadas.

El año del modelo híbrido. A pesar de las cifras del Departamento de Trabajo, lo cierto es que el resto de estudios muestran que el régimen híbrido se está fortaleciendo en detrimento del modelo de teletrabajo completo. De hecho, los planes de las grandes empresas estadounidenses van en esa línea. Disney, Amazon, Snap, General Motors, Apple y Salesforce son algunas de las empresas que tienen pensado mantener un régimen de trabajo híbrido en 2023.

La prueba del algodón. Finalmente, otro dato señala la buena salud de la que goza el modelo híbrido actualmente. Un estudio publicado recientemente por National Bureau of Economic Research de EE.UU sañaló que a principios de año, las ofertas de empleo con algún tipo de teletrabajo superaban el 10% de todas las ofertas publicadas en Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos. Además, el informe señalaba que esta tendencia “parece estar en ascenso en esos cinco países”.

Imagen: Nick Fewings / Unsplash

