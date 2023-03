O tres días a la semana en la oficina o sanción dura: Apple se pone seria con el fin del teletrabajo

La industria tecnológica no está atravesando su mejor momento. La incertidumbre económica producida por, entre otros elementos, la inflación y la subida de tipos de interés está provocando que numerosas compañías del sector decidan recortar personal y modificar su política de teletrabajo para capear el temporal.

Una de las empresas que recientemente ha decidido modificar su política de teletrabajo es Apple. Según informó The Verge a principios de este mes, los trabajadores tendrán que acudir a la oficina tres veces a la semana a partir del 23 de mayo. Además, según la periodista Zoë Schiffer, la firma está controlando los niveles de asistencia de los empleados y planea sancionar a aquellos que no acudan a la oficina el tiempo requerido.

Control de la asistencia. Zoë Schiffer, editora jefe de Platformer, publicó un ‘tweet’ la semana pasada en el que comunicó que Apple está monitorizando la asistencia de los empleados a las oficinas de la firma mediante los datos obtenidos por las tarjetas que permiten el acceso de los asalariados a los edificios de la compañía. La periodista añadió, además, que los asalariados que no acudan a la oficina tres días a la semana recibirán avisos de infracción.

NEW: Apple is tracking employee attendance (via badge records) and will give employees escalating warnings if they don't come in 3x per week.



ALSO: Elon Musk sent Twitter employees an email at 2:30am saying the "office is not optional" and noting SF was half empty yesterday.