Google compra North, la empresa canadiense especializada en smart glasses y creadora de las gafas Focals

Google acaba de anunciar en su web oficial que ha comprado North, la empresa canadienese especializada en gafas inteligentes y creadora de las Focals. La noticia llega después de que ayer The Globe and Mail adelantase el dato citando a fuentes cercanas. No ha trascendido la cifra que Google ha pagado por la compañía, aunque el medio dicen que rondaría los 180 millones de dólares.

Desde Google aseguran que la experiencia técnica de North "ayudará a medida que continuamos invirtiendo en nuestros esfuerzos de hardware", mientras que en North cuentan que nacieron con "una visión optimista del futuro en el que la tecnología se convierta en una parte invisible y útil de nuestra experiencia cotidiana" y que eso casa con la visión de Google.

Creadores de Focals

Google ha intentado en un par de ocasiones meterse en el mercado de las gafas inteligentes, pero al menos a nivel de consumo no ha salido bien parada. El ejemplo más claro lo tenemos en las Google Glasses. North, por su parte, compró en 2018 la tecnología de las gafas de realidad aumentada de Intel, las Vaunt, que fueron canceladas. Meses antes, la compañía canadiense ya había lanzado la Focals.

Las Focals son unas gafas inteligentes que vienen a funcionar más o menos igual que las Google Glasses, pero de forma más discreta. Las Google Glasses proyectaban un haz de luz mediante un prisma directamente al ojo humano, mientras que las Focals tiene un pequeño "proyector" en la zona interior de la patilla que proyecta la información en la propia lente, y no en el ojo. Como en otras gafas, la lente podía tener graduación e incluso ser lentes de sol si el usuario lo deseaba. No tenían cámara, aunque sí micrófono para comunicarse con el asistente.

Estas peculiares gafas, que todo sea dicho, parecían unas gafas normales y corrientes, se podían comprar en Toronto y Canadá y, cuando se lanzaron, su precio era de 999 dólares. Sin embargo, las gafas no se vendieron demasiado bien, por lo que recibieron una rebaja de 400 dólares. Aun así, para 2020 se esperaba un modelo renovado.

¿Qué hará Google con la tecnología de North? Por el momento no han hecho mención al respecto, aunque sí han dejado claro que se trata de un empujón a sus esfuerzos de hardware. ¿Veremos unas nuevas gafas inteligentes pensadas para el consumidor dentro de poco? Habrá que esperar.

