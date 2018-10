Focals recoge el testigo de las Google Glass en un diseño más discreto y con Alexa como asistente

Las Google Glass prometían que para dentro de unos años todos estaríamos utilizando gafas de realidad aumentada en nuestro día a día. Ahora se limitan al sector empresarial. ¿Quién no querría tener un asistente siempre consigo que mostrara información en realidad aumentada? Sin embargo, el diseño nada discreto y las preocupaciones por la privacidad provocaron que cayese en el olvido. Focals de Thalmic Labs recoge algunas de las ideas de Google Glass, pero en gafas que parecen normales y corrientes.

Las recién presentadas gafas de Thalmic Labs apuestan por mantener el estilo antes que integrar funciones de más. Si bien la idea es similar a las que tenía Google Glass de proyectar directamente información mediante realidad aumentada, utiliza algunas técnicas diferentes para que las gafas sean más discretas. La idea es ofrecer información rápida y útil al usuario a la vez que este pueda interactuar con Alexa.

Sensores discretos y gafas no aparatosas

Lo que las gafas de Google hacían para mostrar la información era proyectar un haz de luz mediante un prisma directo al ojo humano. El prisma por lo tanto estaba situado en la parte delantera de las gafas. En cambio las Focals proyectan la información sobre la lente de las gafas y no en el ojo, por lo que el proyector puede estar oculto en las varillas. Concretamente, la información se proyecta sobre una pequeña superficie de la lente que está adaptada para reflejar la información y polarizada para que desde la parte opuesta no se vea nada.

Detrás de la lente derecha (parte izquierda en la imagen) se aprecia el pequeño proyector que emite la información.

Este proyector no está constantemente mostrando información. Según los fabricantes sólo mostrará información rápida y de interés para el usuario. Como un complemento visual al asistente de voz. Puede escribir y enviar mensajes, mostrar rutas, pedir un Uber o ver eventos del calendario y el tiempo por ejemplo.

Las gafas como tal no se aprecia que sean "inteligentes" si no nos fijamos mejor. Cuenta con varillas algo más gruesas para almacenar la batería, la CPU y varios sensores, pero en la parte posterior el diseño es similar a las gafas de vista normales y corrientes. Eso sí, si bien funciona con la voz para controlar a Alexa, también cuenta con una especie de anillo algo más aparatoso para activar ciertas funciones en las gafas.

Sin cámaras que graben a los demás

Otro factor del que presumen las Focals de Thalmic Labs es de la privacidad. Las Google Glass en su momento llegaron hasta a estar prohibidas incluso antes de su popularización en algunos lugares, debido a la cámara frontal que tenían. Que una cámara te esté apuntando (aunque no grabe) constantemente mientras hablas con otra persona no es del todo cómodo. Focals directamente no cuenta con cámara.

Es un dispositivo pensado más como salida de información que como entrada de información. Según indica el fabricante, el micrófono sólo se utiliza para que Alexa reciba órdenes. Por lo que todo lo que puede recopilar las gafas son comandos de voz y órdenes mediante el anillo.

Gafas que aparenten ser corrientes, pero no en precio

Por apariencia, las gafas de Focals se acercan más a un accesorio de estilo que tecnológico, si obviamos el anillo/joystick o que el estuche también carga las gafas. Hay diferentes modelos y son ajustables a cada cliente. Y como en otras gafas, la lente puede tener la graduación deseada o ser lentes de sol si así se desea.

Tres modelos distintos de las Focals.

Su precio sin embargo comienza en los 999 dólares para el modelo básico. De momento se pueden reservar desde la página oficial y se venderán en tiendas especializadas en Toronto (Canadá) y Brooklyn (EEUU). ¿Se expandirán al resto del mundo? De momento no hay detalles. ¿Triunfarán donde las Google Glass fracasaron? Siguen siendo unas gafas y no a todo el mundo le gusta llevar gafas.

Más información | Focals