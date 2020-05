Quiero dar el salto a la realidad virtual en 2020, ¿por dónde empiezo?

La realidad virtual lleva tiempo entre nosotros y, poco a poco, parece que va empezando a coger tracción. Iniciarse en este inmersivo mundo no es sencillo, ya que es normal que surjan varias preguntas como "¿qué ordenador necesito?" o "¿qué modelos hay disponibles en el mercado?". Para salir de dudas, hemos preparado una pequeña guía con todo lo que hay que tener en cuenta para empezar en la realidad virtual, así que sin más dilación, empezamos.

La importancia del PC

El primer punto es nuestro ordenador. La realidad virtual no es precisamente una tecnología que consuma pocos recursos y, dependiendo de las gafas de realidad virtual que vayamos a usar, tendremos que cumplir con unos requisitos u otros.

Entiéndelas como si fueran un monitor normal y corriente. El juego o aplicación se ve en el visor, pero se ejecuta en nuestra máquina. De nada sirve tener las gafas de realidad virtual más caras si el PC no es capaz de ofrecer una experiencia correcta por no tener un hardware más capaz. En este artículo repasamos todos los modelos de gafas de realidad virtual y sus requisitos, pero para el caso, vamos a centrarnos en los de los modelos más usados en Steam con el fin de tener una idea.

HTC VIVE OCULUS RIFT S OCULUS RIFT VALVE INDEX PROCESADOR Intel Core i5-4590 o superior Intel i3-6100 o superior

AMD Ryzen 3 1200, FX4350 o superior Intel i3-6100

AMD Ryzen 3 1200, FX4350 o superior Dual Core con Hyper-Threading TARJETA GRÁFICA NVIDIA GeForce GTX 970 o superior

AMD Radeon R9 290 o superior NVIDIA GTX 1050 Ti o superior

AMD Radeon RX 470 o superior NVIDIA GTX 1050 Ti o superior

AMD Radeon RX 470 o superior NVIDIA GeForce GTX 970 o superior

AMD RX480 o superior MEMORIA RAM 4 GB o más 8 GB o más 8 GB o más 8 GB o más PUERTOS DisplayPort 1.2 o HDMI 1.4

1 x USB 2.0 DisplayPort 1.2 / Mini DisplayPort (adaptador en la caja)

1 x USB 3.0 HDMI 1.3

1 x USB 3.0

2 x USB 2.0 DisplayPort 1.2

1 x USB 2.0

Una forma fácil y sencilla de saber si tu ordenador puede con las gafas de realidad virtual es usando una herramienta como las que HTC, Valve u Oculus, que son los tres grandes exponentes del sector, ponen a disposición del usuario. Todas son gratis y basta con instalarlas y ejecutarlas. Aquí tienes la de HTC, aquí la de Valve y aquí la de Oculus.

Sea como fuere, los datos de la tabla anterior son lo mínimo para que las gafas funcionen, pero también hay que tener en cuenta los requisitos de los juegos y aplicaciones. Porque una cosa es que el ordenador sea compatible con el headset y otra muy distinta es que pueda mover los juegos en una buena resolución y con una tasa de FPS alta y estable. Para hacerte una idea de lo que debes tener en tu ordenador, puedes echarle un vistazo a la categoría "Realidad virtual" de Steam. Allí están todos los juegos compatibles y sus requisitos.

Por ejemplo, el más vendido, que no es otro que 'Half Life: Alyx', pide un Intel Core i5-5700 o Ryzen 5 1600, 12 GB de memoria RAM y una GTX 1060 o RX 580 con 6 GB de VRAM. El segundo, 'The Elder Scrolls V: Skyrim VR', pide como mínimo un i5-660K o Ryzen 5 1400, 8 GB de memoria RAM y una NVIDIA GTX 970 o AMD RX 480 8 GB.

A lo que quiero llegar es a que el hardware del PC importa, porque será el que se encargue de ejecutarlo todo. Es una cuestión de saber qué requisitos tienen las gafas y los juegos o aplicaciones.

Windows Mixed Reality

Hemos hablado de juegos, pero la realidad virtual también nos permite usar otras aplicaciones y acceder a otras experiencias, y ahí es donde destaca Windows Mixed Reality. Es una de las novedades que Microsoft añadió en la Windows 10: Creator Update de abril de 2017 y, básicamente, es una aplicación con soporte nativo para realidad virtual y mixta.

Para poder usar el portal de realidad mixta de Windows 10 se necesita un ordenador relativamente potente, principalmente con una buena gráfica (más abajo tienes las especificaciones), unas gafas de realidad virtual certificadas y un controlador para moverte por el entorno. Puedes comprobar si tu PC es compatible con esta herramienta. El máximo exponente son las HoloLens 2, que están pensadas para entornos empresariales o industriales.

Windows Mixed Reality Windows Mixed Reality Ultra Sistema operativo Windows 10 (RS3) Fall Creators Update Windows 10 (RS3) Fall Creators Update Procesador CPU Intel Core i5 (7ª generación), con 2 núcleos físicos con tecnología Intel Hyper-Threading disponible CPU i5 Intel Core i5 (4ª generación), con 4 o más núcleos físicos. AMD FX-4350 4.2Ghz (desktop), 4 o más núcleos físicos. RAM 8 GB DDR3 Dual Channel 8 GB DDR3 Almacenamiento 10 GB de espacio libre 10 GB de espacio libre Tarjeta gráfica Intel HD Graphics 620 integrada o GPU integrada superior con DX12. NVidia GTX 965M

AMD RX 460 o GPU dedicada superior con DX12 Drivers gráficos Windows Display Driver Model (WDDM) 2.2 Windows Display Driver Model (WDDM) 2.2 Puertos para gráficos HDMI 1.4 o DisplayPort 1.2 HDMI 2.0 o DisplayPort 1.2 Pantalla VGA 800x600 o superior, externa o integrada VGA 800x600 o superior, externa o integrada Conexión USB USB 3.0 Type-A o Type-C USB 3.0 Type-A o Type-C Bluetooth para accesorios Bluetooth 4.0 Bluetooth 4.0 Framerate esperable 60 Hz 90 Hz

A través de la aplicación de Microsoft se pueden acceder a diferentes aplicaciones, ver contenido multimedia y jugar a algunos juegos. La Microsoft Store tiene una sección dedicada a ellos. Por otro lado, es posible instalar Windows Mixed Reality para Steam, lo que permite jugar a los juegos de realidad virtual de Steam con los visores certificados por Microsoft.

La importancia de las gafas de realidad virtual

Oculus Go.

Ya sabemos que el PC importa, pero también las gafas. Por norma general, las gafas de realidad virtual suelen ser de dos tipos: las que necesitan estaciones y las que no. ¿Qué son las estaciones? Son unos sensores que tendremos que colocar en la habitación para que las gafas "sepan dónde están". Por ejemplo, las Oculus Rift S no necesitan estaciones, ya que tienen unos sensores en las propias gafas que se encargan del seguimiento, mientras que las Valve Index usan dos estaciones. Dos estaciones, de hecho, suelen ser lo mínimo necesario para jugar en una habitación.

Un punto a tener en cuenta es que las estaciones no son "universales". Las estaciones de HTC no valen para las Oculus, y viceversa. Lo único parecido a una compatibilidad "universal" está en las estaciones base 2.0 de Valve Index, que son compatibles con Valve Index y HTC Vive Pro. Huelga decir que no se pueden poner dos estaciones diferentes, aunque sean de la misma marca, sino que tienen que ser la misma. Esto es ponerse exquisito, ya que lo normal es que al comprar un kit de realidad virtual se incluyan las estaciones base compatibles.

Por otro lado, hay que tener en cuenta la resolución. Dentro de las gafas suele haber dos pantallas, una para cada ojo, o un panel grande, y lo importante es su resolución y tasa de refresco. Por norma general, más es mejor, porque a mayor resolución y mayor tasa de refresco, más inmersiva será la experiencia. De 80 Hz para arriba está bien. En la tabla inferior puedes encontrar las resoluciones y tasas de refresco de los modelos más populares en Steam.

HTC VIVE OCULUS RIFT S OCULUS RIFT VALVE INDEX PANTALLA Dual AMOLED 3,6" Single LCD Fast-Switch Dual OLED Dual LCD RESOLUCIÓN 1.080 x 1.200 px por ojo 2.560 x 1.440 px 1.080 x 1.200 px por ojo 1.440 x 1.600 px por ojo TASA DE REFRESCO 90 Hz 80 Hz 90 Hz 120 Hz CAMPO DE VISIÓN 110 grado 115 grados 110 grados 130 grados

De la misma forma, es importante tener en cuenta el campo de visión, esto es, la cantidad de escena que vemos en pantalla. Lo más normal es encontrar entre 100 y 120 grados de campo de visión y, de nuevo, a mayor campo de visión, más cantidad de juego veremos sin tener que mover la cabeza. Importante es también la latencia, es decir, el tiempo que pasa entre que movemos la cabeza o hacemos un gesto y se reproduce en el juego. Es deseable que sea lo más baja posible, preferiblemente no superior a 50 milisegundos e idealmente de alrededor de 20 ms.

También son necesarios unos controladores. Estos nos permitirán hacer acciones dentro del juego, como movernos, disparar y demás. Lo más normal es que vengan incluidos en el kit junto al resto de componentes, como los cables o las estaciones (si son necesarias). Aún así, algunos cascos se pueden comprar con ellos o sin ellos, así que presta atención a lo que se incluye en la caja. En el peor de los casos, simplemente habría que comprarlos por separado.

Controladores de la Oculus Rift S.

En cuanto al sonido, lo común es que los propios auriculares tengan auriculares integrados. De no ser así, posiblemente tengan puerto jack de auriculares para conectar los nuestros. Dependiendo del modelo tendrán más o menos calidad. Por ejemplo, las HTC Vive Pro tiene auriculares Hi-Res integrados, mientras que las Vive normales tienen un conector minijack.

Finalmente, en cuanto a compatibilidad, SteamVR, la plataforma desde la que se accede a los juegos de realidad virtual, soporta la mayoría de gafas de realidad virtual populares, como las de HTC, las Oculus o las propias de Valve, así como Windows Mixed Reality y otros. Grosso modo, la compatibilidad no será un problema. De todas maneras, en la ficha de cada juego de realidad virtual de Steam encontrarás una lista de los visores compatibles.

Valve Index.

Sobre qué modelo elegir, en Xataka Selección podrás encontrar una guía de compra y comparativa con 16 modelos para todas las necesidades y presupuestos. Si quieres conocer el estado del arte de cada marca y los modelos disponibles, también puedes echarle un vistazo a este artículo.

Para empezar, las HTC Vive son una buena opción y valen 639 euros, al igual que las Oculus Rift S, que están a 469 euros. Si buscas lo mejor, dos opciones a contemplar son las HTC Vive Pro, que valen 1.370 euros, o las Valve index, que cuestan 1.079 euros en Steam.

¿Y qué pasa con las consolas?

Hasta el momento hemos hablado de PC, pero también es posible disfrutar de la realidad virtual en consolas. Así, Sony tiene PS VR y Nintendo su VR Nintendo Labo. Las gafas de Sony requieren de una PlayStation 4 o PlayStation 4 Pro para funcionar, una PlayStation Camera y, si bien se puede jugar con los DualShock, la experiencia mejora bastante con el mando PlayStation Move o el mando pistola.

VR Nintendo Labo, por su parte, es muy parecido a las gafas de realidad virtual para smartphones. Estas funcionan introduciendo el móvil dentro del casco, siendo el teléfono el encargado de reproducir el contenido. Las VR Nintendo Labo son iguales, solo que en lugar de meter un móvil tendremos que introducir la Nintendo Switch.

Asegúrate de que tienes espacio

Distancia recomendada para PS VR.

Con los juegos de realidad virtual es bastante probable que tengas que mover los brazos, la cabeza y el cuerpo, en general, así que es importante tener algo de espacio libre a tu disposición. Además, muchas gafas de realidad virtual requieren de unas estaciones y sensores que debemos colocar a cierta distancia. Depende cada modelo.

Si no tienes mucho espacio, siempre puedes filtrar los juegos de Steam para ver cuáles se pueden jugar sentado, pero por norma general, lo ideal es tener una zona amplia y sin obstáculos. Cuidado también con mascotas u otras personas.

Para usar las HTC Vive o Vive Pro, la empresa taiwanesa recomienda un espacio de 2 x 1,5 metros, aunque el tamaño óptimo es de 3,5 metros cuadrados. Las Oculus Rift S algo menos, dos metros cuadrados. Las Valve Index, que son de las más potentes, requieren 4,2 metros cuadrados, aunque se puede ampliar añadiendo dos estaciones extra hasta los diez metros cuadrados.

Algunos juegos para empezar

Ahora toca empezar a jugar y para eso es necesario hacerse con algunos juegos. En Steam puedes encontrar un abanico enorme de títulos, pero dos de los más conocidos son 'Half Life: Alyx' (49,99 euros) y 'Beat Saber' (29,99 euros). Nuestros compañeros de VidaExtra tienen un recopilatorio con los mejores juegos de realidad virtual, por si quieres más ideas. También tienes un listado en 3DJuegos.

Si no quieres gastarte dinero de entrada, hay varios juegos gratuitos que son compatibles con realidad virtual. Algunos ejemplos sería 'DCS World Steam Edition','War Thunder', 'DOTA 2' o 'Tales of Escape'. Recuerda que no todos los juegos son compatibles con todos los visores, así que asegúrate de que el que vas a comprar lo es.