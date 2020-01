El estado de la realidad virtual y mixta en 2020: éstos son los modelos, plataformas y juegos disponibles

La realidad virtual tuvo su boom hace un tiempo, del cual ha ido quedando un nutrido escaparate y sobre todo distintas maneras de poder disfrutar de ella. De ahí que veamos oportuno hacer un repaso de qué ofrece el mercado de la realidad virtual en 2020 y lo que como usuarios potenciales (o ya habituales) podemos encontrar.

Hay soluciones para el móvil, independientes o bien que necesitan un ordenador. Hacemos un repaso de los modelos y plataformas disponibles, así como de accesorios interesantes para tener una experiencia completamente inmersiva y satisfactoria.

Oculus

La marca Oculus lleva bastante recorrido en este mundo y actualmente dispone de tres modelos, tratando de que la RV no sea cosa de unos pocos. Son los siguientes:

Oculus Go: el set más sencillo con un controlador único. No necesita ordenador y se usa con la app de móvil de Oculus, disponiendo de una memoria de hasta 64 GB. Tiene audio integrado y una pantalla LCD con resolución de 1.280 × 1.440 píxeles por ojo y tasa de refresco de 60 Hz.Desde 159 euros en la web oficial, aunque lo encontramos por menor precio en Amazon.

Oculus Rift S: funciona sin ordenador y soporta dos controles, disponiendo de memoria de hasta 128 GB. Pantalla OLED con resolución de 1.440 × 1.600 píxeles por ojo y tasa de refresco de 72 Hz con sonido posicional integrado. Desde 449 euros .

Oculus Quest: la opción más avanzada, dependiente de ordenador y soportando dos controladores. Con pantalla LCD de 1.280 × 1.440 píxeles por ojo y tasa de refresco de 80 Hz. Tiene audio posicional integrado y el PC al que se conecta ha de tener como mínimo 8 GB de RAM. Está por 449 euros.

En cuanto a los controles que pueden acompañar las gafas para llevar un poco más allá la experiencia, el Oculus Go cuenta con un controlador sencillo para apuntar a las opciones de menú y desplazarse por la interfaz (con tres botones de acción para jugar). Los de las Quest y Rift S son más avanzados, con joystick de dirección, dos gatillos y botones de opciones.

Nuestro ordenador tendrá que contar como mínimo con la siguiente configuración, si bien Oculus dispone de una herramienta.

Procesador Intel i3-6100 / AMD FX4350 o superior

Tarjeta gráfica: NVIDIA 960 o superior

8 GB de RAM

Salida de Vídeo: Salida de vídeo compatible con HDMI 1.3

USB: 1x USB 3.0 y 2x USB 2.0

Sistema Operativo: Windows 8 o superior

Los juegos que encontramos para Oculus se reparten entre los tres modelos, habiendo también títulos compatibles con Gear VR, las gafas de Samsung. Se encuentran por categorías en la web, y su precio varía según el título y la plataforma desde los 1,99 hasta los 30 o más euros.

HTC Vive

Aunque muchos conocimos a HTC por ser un fabricante de móviles con Android, en su particular lucha la marca taiwanesa parece apostar más en los últimos años en lo referente a gafas de realidad virtual. Empezaron con las HTC Vive y hemos visto nuevos modelos, que poco a poco se van viendo en el mercado. A la espera de Vive Cosmos, lo que ofrece HTC es lo siguiente:

HTC Vive: el modelo más básico de todos los de la marca. Tienen una pantalla AMOLED de 3,6 pulgadas con resolución de 1.080 x 1.200 pixeles por ojo y tasa de refresco de 90 Hz. Integran micro y puerto HDMI, incluyendo los controladores inalámbricos. De hecho, los kits de HTC incluyen una gran cantidad de accesorios. Como decimos, tiene ya unos años, pero aún lo podemos encontrar en PcComponentes por 639 euros.

Vive Pro: más recientes y avanzadas, las Pro cuentan con reolsución de 1.440 x 1.600 pixeles por ojo y 90 Hz en su pantalla AMOLED de 3,5 pulgadas. Auriculares con soporte de alta impedancia, micrófonos integrados y USB tipo-C 3.0. El modelo básico (HMD) no cuenta con el eye-tracking, el cual está disponible en las Vive Pro Eye, encontrándolos a partir de 1.399 euros.

Vive Focus y Focus Plus: la solución inalámbrica de HTC con controladores inmersivos de seis grados de libertad. Orientada más bien para perfiles empresariales, demos y demás, el producto de momento está disponible en China pudiéndolo encontrar en Gearbest por 669,17 euros.

Así, para poder usar las Vive estándar y Vive Pro de manera inalámbrica, HTC lanzó el HTC Vive Tracker, que ahora podemos encontrar por unos 150 euros.

Las apps y juegos las encontramos en Vive Port, con suscripciones mensuales por 14,99 euros/mes y anuales por 9,99 euros/mes. Hay juegos gratuitos y otros de precio variable, encontrando títulos conocidos por su historia en tiendas de apps para móviles como 'Angry Birds' o 'Fruit Ninja'.

El fabricante especifica los requisitos mínimos del PC para poder usar Vive y Vive Pro y os los mostramos a continuación. Además, en su web se ofrece una herramienta para comprobar la compatibilidad de nuestro ordenador tanto para HTC Vive como para HTC Vive Pro (para ordenadores Windows).

HTC Vive HTC Vive Pro Procesador Intel Core i5-4590 o AMD FX 8350, equivalente o mejor Intel Core i5-4590 o AMD FX 8350, equivalente o mejor RAM 4GB RAM o más 4GB RAM o más Tarjeta Gráfica NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD Radeon RX 480, equivalente o superior NVIDIA GeForce GTX 970 o AMD Radeon R9 290, equivalente o superior Salida de Vídeo HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 o más reciente DisplayPort 1.2 o más reciente Puertos USB 1X USB 2.0 o más reciente 1X USB 3.0 o más reciente S.O. Windows 7 SP1, Windows 8.1 o posterior, Windows 10 Windows 7, Windows 8.1 o posterior y Windows 10 como recomendado

Valve

Los desarrolladores del mítico 'Half-Life' se lanzaron al hardware de RV con Valve Index. Salió a la venta el pasado mes de septiembre, partiendo desde los 1.079 euros si no disponemos de nada más o con la opción de obtener un kit más básico si ya tenemos unas HTC Vive o las estaciones base desde 299 euros.

El visor dispone de pantallas LCD RGB de 1.440 x 1.600 píxeles, con tasa de refresco de 120 Hz (y un modo experimental que llega a los 144 Hz). Integra micrófonos y altavoces y dispone de USB 3.0 y DisplayPort.

Los requisitos mínimos del ordenador son los que indicamos a continuación, disponiendo también de una herramienta para comprobarlo.

Procesador: Dual Core con Hyper-Threading

Tarjeta gráfica: NVIDIA 970, AMD RX480

RAM: 8GB

Salida de Vídeo: Requiere DisplayPort, no es compatible con HDMI

USB: 3.0+ para las cámaras del visor

Sistema Operativo: Windows 10, SteamOS, Linux

Sony

El kit de Sony está ideado para sacar partido a la Play Station 4 y al DualShock, compuesto por las PlayStation VR, PlayStation camera y el visor. También puede ser interesante hacerse con el mando de movimiento PlayStation Move el mando pistola de PS VR según a qué juegos queramos dedicarnos.

Lo bueno: su amplio y potente catálogo de juegos, al contar con la mayoría de los máximos embajadores de la VR jugable y todas las exclusividades de PlayStation, como 'Astro Bot' y 'WipeOut: Omega Collection', modos exclusivos para 'Gran Turismo Sport', 'Resident Evil 7' y 'Star Wars Battlefront'.

Eso sí, se trata de unas gafas de 2016 y como ya dijimos en el análisis no son ni mucho menos las más cómodas, teniendo mucho margen de mejora sobre todo a la hora de permitir movimientos.

Gafas de realidad virtual para el móvil

La solución más barata y accesible es la de convertir nuestro móvil en unas gafas de realidad virtual. Las más populares son quizás las Google CardBoard, validas para móviles de 4 a 6 pulgadas, de fácil montaje y con NFC Tag y velcro para ajustarlas a la cabeza.

Nintendo también ha optado por lo mismo para su Nintendo Switch con el kit básico Nintendo Labo Kit VR, que integra el propio visor, desintegrador Joy-Con y un set de actividades que podremos ampliar con dos sets extra. También puede adquirirse el kit completo con ambas extensiones por 79,90 euros, estando entre los títulos disponibles para RV 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild', 'Super Mario Odyssey', 'Super Smash Bros Ultimate' y 'Captain Toad: Treasure Tracker'.

No de cartón, pero teniendo también el fundamento de que sea el móvil el que hace de pantalla están las Gear VR que ya hemos comentado en el apartado de Oculus (aunque de 2017) y las Carl Zeiss VR One Plus, diseñadas en colaboración con Oculus, o las de Xiaomi entre otras. Las primeras son válidas para la mayoría de móviles Samsung, a excepción de algunos de la serie Note.

Las de OnePus permiten integrar terminales con pantallas de 4,7 a 5,5 pulgadas mediante un adaptador, pero eso sí, no integran el interruptor magnético y hay que tocar la pantalla del móvil para interactuar.

Según qué móvil coloquemos, tendremos una serie de apps disponibles tanto en iOS como en Android para poder entretenernos con la realidad virtual.

La realidad mixta de Windows

En 2017 Microsoft lanzaba Windows Mixed Reality, una aplicación con la que implementar la realidad mixta de forma nativa en Windows 10, siendo ésta una mezcla entre la realidad virtual y la aumentada. Hay varias opciones de gafas de realidad mixta entre las que encontramos las propias de Microsoft y las certificadas de otros fabricantes (más básicas y más económicas).

Hololens: son las gafas de Microsoft. El último modelos cuenta con reconocimiento de iris, eye-tracking, resolución 2K, altavoces integrados y son inalámbricas. Su precio está por 3.500 dólares , siendo la opción de precio más elevado.

HP : las gafas de realidad mixta de HP tienen pantalla de 1.400 x 1.400 píxeles y tasa de refresco de 90 Hz, conexiones HDMI 2.0 y USB 3.0 y permiten seis grados de libertad, incluyendo controladores de movimiento inalámbricos. Se venden en la web oficial por 655,82 euros .

Lenovo Explorer : incorporan pantallas LCD de 2,89 pulgadas con resolución de 2.880 x 1.440 píxeles y 90 Hz. Aunque en la web oficial no están disponibles, las podemos encontrar aún en Amazon desde 359 euros .

Acer : un set más antiguo, con USB 2.0 tipo-A y pantallas de 2.880 x 1.440 pixeles con tasa de refresco de 90 Hz. También están descatalalogadas en la web oficial, pero las podemos encontrar en Amazon desde 376 euros .

ASUS : con pantallas de 2,89 pulgadas con resolución de 1.440 x 1.440 por ojo y tasa de refresco de 90 Hz. Tienen HDMI y USB 3.0 e incluyen controladores inalámbricos. Se puede encontrar en Amazon a partir de 472 euros .

Dell : con HDMI y USB 3.0. Disponible en Amazon desde 481 euros .

Samsung: también tiene unas gafas para realidad mixta además de sus VR. Integra altavoces y micrófonos y va con pantallas de 3,5 pulgadas AMOLED con resolución de 1.440 x 1.600 por ojo. Desde 1.049 euros en Amazon incluyendo los controladores inalámbricos.

Encontramos un buen surtido de juegos en la tienda de Microsoft, algunos de los cuales son gratuitos. También hay apps de otras categorías para realidad mixta, no sólo videojuegos.

Steam

Steam es una conocida plataforma de videojuegos para muchas plataformas y también incluye una categoría de títulos para realidad virtual compatibles con varios de los dispositivos que hemos citado antes. Interesante además ver para qué dispositivos se descarga más sus datos, estando en cabeza el Oculus Rift con un 32,2%, seguido de las HTC Vive con el 29,8%, las Rift S con el 18,4% y ya con más diferencia las Vive Pro (2,4%) y el kit DK2 de Rift (0,5%).

