El Gobierno de EEUU acaba de incrementar la presión sobre China. Y NVIDIA se lleva otro palo

La Administración estadounidense ha revisado los requisitos que deben cumplir los semiconductores que producen las empresas de EEUU para que puedan ser vendidos en China. Y los ha revisado con el propósito de endurecerlos, como cabía esperar en el actual clima de tensión que sostienen estos dos países en los ámbitos geopolítico y geoestratégico. El pasado 16 de noviembre entró en vigor el paquete de sanciones a China más agresivo desplegado por EEUU.

Inicialmente la Administración estadounidense prohibió a NVIDIA vender en China sus GPU más avanzadas para inteligencia artificial (IA), los modelos A100 y H100, por lo que la compañía de Jensen Huang recortó sus prestaciones y puso a punto los chips A800 y H800, que satisfacían los requisitos impuestos por el Gobierno de EEUU. El paquete de sanciones del 16 de noviembre ya no permite a NVIDIA vender a sus clientes chinos tampoco estos últimos chips, además de otros que quedan fulminantemente prohibidos en los mercados que para EEUU son conflictivos, como la GPU GeForce RTX 4090.

La revisión de los requisitos acaba de condenar a la tarjeta gráfica GeForce RTX 4090D

Para NVIDIA no poder vender en China su tarjeta gráfica para juegos más potente es un problema. Y lo es porque a pesar de su alto precio muchos jugadores exigentes la reclaman. Dadas las circunstancias hizo lo único que podía hacer: recortar sus prestaciones ligeramente para que satisfaga los requisitos impuestos por la Administración estadounidense pero sin que pierda su esencia de propuesta de gama alta. El resultado fue la GeForce RTX 4090D, cuya GPU tiene menos núcleos CUDA, Tensor, RT y unidades SM que la GeForce RTX 4090 original.

La GeForce RTX 4090D tiene menos núcleos CUDA, Tensor, RT y unidades SM que la GeForce RTX 4090 original

Pese a todo, NVIDIA ahora tiene otro problema. La GeForce RTX 4090D entrega un rendimiento de 73,5 TFLOPS FP32 (la RTX 4090 original alcanza los 90 TFLOPS FP32), y los nuevos requisitos impuestos por la Administración prohíben la venta en China de semiconductores cuyo rendimiento supere los 70 TFLOPS FP32. Cuando NVIDIA lanzó en China la RTX 4090D el Departamento de Comercio le advirtió de que su táctica de recortar las prestaciones de sus chips lo justo para que superen el corte de las sanciones no iba a pasar desapercibida, y aquí tenemos el resultado.

No cabe ninguna duda acerca de quién tiene la sartén bien agarrada por el mango en esta disputa: el Departamento de Comercio de EEUU liderado por una Gina Raimondo que se ha mostrado en varias ocasiones muy contundente a la hora de valorar el negocio de NVIDIA en China. "NVIDIA puede, podrá y debe vender a China chips para IA debido a que la mayor parte de ellos se emplea en aplicaciones comerciales [...] Lo que no podemos aprobar es que envíe sus chips para IA más sofisticados y con mejor rendimiento porque permitirán a China entrenar sus modelos de IA de vanguardia", apunta Raimondo. NVIDIA no lo tiene fácil.

