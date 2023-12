El Gobierno de EEUU sentencia a NVIDIA: evitará a toda costa que venda en China sus chips más avanzados para IA

NVIDIA ha tropezado con una encrucijada muy peculiar. Esta compañía se encuentra en un momento extraordinario gracias a la enorme demanda que tienen sus chips para inteligencia artificial (IA), pero la tensión que sostienen los Gobiernos de EEUU y China la ha colocado en una posición muy delicada. El chino es un mercado descomunal al que habitualmente las empresas de tecnología no están dispuestas a renunciar. NVIDIA tampoco. Al menos no fácilmente.

El pasado 16 de noviembre entró en vigor el último paquete de prohibiciones desplegado por la Administración estadounidense. Estas sanciones impiden a la compañía liderada por Jensen Huang vender a sus clientes chinos tanto sus GPU para IA como su procesador gráfico más potente, el GeForce RTX 4090. No obstante, esto no es todo. Gina Raimondo, la Secretaria de Comercio de EEUU, ha advertido a NVIDIA que no permitirá que rediseñe sus chips para simplificarlos con el propósito de que satisfagan los requisitos que imponen las sanciones.

La declaración de intenciones de Raimondo persigue evitar que NVIDIA adopte la misma estrategia por la que optó cuando puso a punto los chips A800 y H800, que son versiones ligeramente simplificadas de las GPU A100 y H100 que durante meses ha podido entregar a sus clientes chinos. En adelante no podrá llevar a cabo un movimiento como este. Y no podrá hacerlo debido a que Gina Raimondo a la cabeza de la Administración de EEUU se ha propuesto evitar a toda costa que NVIDIA envíe a China chips de vanguardia para trabajar en escenarios de IA.

Pase lo que pase con China a NVIDIA le irá bien

Raimondo ha confesado que hace una semana, y, por tanto, ya con las nuevas sanciones a China implementadas y en vigor, habló con Jensen Huang para dejarle claro que NVIDIA no va a encontrar la forma de esquivar las nuevas sanciones. "NVIDIA puede, podrá y debe vender a China chips para IA debido a que la mayor parte de ellos se emplea en aplicaciones comerciales [...] Lo que no podemos aprobar es que envíe sus chips para IA más sofisticados y con mejor rendimiento porque permitirán a China entrenar sus modelos de IA de vanguardia", apunta Raimondo.

Jensen Huang se ha comprometido a respetar las "reglas del juego" impuestas por el Gobierno de EEUU

Las declaraciones de la Secretaria de Comercio de EEUU no aclaran qué chips de su porfolio actual puede vender NVIDIA en China. De hecho, es probable que en estos momentos Jensen Huang esté negociando este punto con la Administración estadounidense. Lo que sabemos con certeza es que se ha comprometido a respetar las "reglas del juego" impuestas por el Gobierno de EEUU. En cualquier caso, la salud de NVIDIA está garantizada pase lo que pase durante los próximos meses con su presencia en el mercado chino.

Actualmente acapara aproximadamente el 80% del mercado de los chips para IA, y aunque compite con AMD, Intel, Google o Amazon nada parece indicar que su posición de dominio vaya a verse alterada a corto o medio plazo. Perder buena parte del mercado chino dañará inevitablemente el negocio de NVIDIA, pero su rendimiento en los demás mercados relevantes a corto plazo compensará su debilitamiento en China. Un último apunte interesante: durante el trimestre que acaba de cerrar NVIDIA ha ingresado con su negocio para centros de datos (IA) cinco veces más que con su hardware para juegos.

