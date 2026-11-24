Hace tres o cuatro años, Antonio García, CEO de Teldat, quiso saber cuánto rendían sus ingenieros. Para medirlo, eligió la vara que tenía más a mano: la cantidad de líneas de código. "Todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza", recuerda. Y lo dice dándoles la razón: "Eso está mal hecho".

Juan Rodrigo, que lleva casi treinta años en la casa y hoy es el director técnico de ciberseguridad, nos explica esto con un caso reconocible para cualquier programador: un ingeniero puede tirarse una semana trabajando y que el resultado de todo ese tiempo sea escribir una sola línea. Dicho así suena ridículo e improductivo, pero quizás esa línea es la que cierra una vulnerabilidad que llevaba meses afectando a un cliente sin que nadie fuese capaz de verla. Si la productividad se mide en líneas, esa semana es un pozo. Pero si se mide en valor, posiblemente es la mejor de todo el trimestre.

Casi todas las empresas dicen que ya programan con IA y que les va de perlas. Pero pocas saben explicar cómo lo miden. Teldat lo intenta, se ha equivocado por el camino y lo reconoce sin que nadie se lo pregunte.

Justo donde la IA lo tendría más difícil

Teldat no es precisamente una startup jovenzuela nacida del vibe coding. Teldat nació en 1985 en Tres Cantos (Madrid), tiene unos 250 empleados con una edad media de 45 años y facturó 40,4 millones de euros en 2025. Hace routers, firewalls y equipos industriales, con hardware y software propios. Según la empresa, su tecnología está en más de la mitad de la banca española y en la mitad de las subestaciones eléctricas del país.

Antonio García, CEO de Teldat, apoyado sobre una pila de routers empresariales en formato rack de la compañía, listos para su despliegue. Imagen cedida.

Es decir, Teldat se dedica al firmware para infraestructura crítica, que sale certificado y escrito por ingenieros veteranos. Ese es justo el terreno donde la IA debería tenerlo más crudo. En 2025, un ensayo de METR con 16 desarrolladores experimentados, trabajando en repositorios grandes que ya se conocían bien, encontró que con IA tardaban un 19% más... pero al terminar seguían convencidos de haber ido un 20% más rápido. Hay una diferencia importante entre productividad cuantificada y productividad percibida.

Teldat, que tiene un perfil bastante parecido, dice ir 3,6 veces más rápido. Si es cierto, hay algo que hacen distinto. Y merece la pena saber qué es.

Del "por cuatro" al 3,6

La cifra que circula es redonda: productividad “multiplicada por cuatro”. El propio García la matiza en cuanto se le pregunta, y la desglosa según las tres fases en las que Teldat divide cada proyecto:

Estudio : quien está cerca del cliente es quien define qué hay que construir. En esta fase van unas dos veces más rápido.

: quien está cerca del cliente es quien define qué hay que construir. En esta fase van unas dos veces más rápido. Evaluación : es donde los arquitectos estiman el esfuerzo y cuántos sprints harán falta. También en torno al doble.

: es donde los arquitectos estiman el esfuerzo y cuántos sprints harán falta. También en torno al doble. Desarrollo: aquí van 3,6 veces más rápido, con la previsión de llegar a 4 a final de año.

“Quédate en las dos primeras fases con un por dos”, resume.

Esa diferencia, de un por dos a casi un por cuatro, tiene sentido porque en las dos primeras fases la IA redacta y ordena, pero alguien tiene que estrujarse la cabeza antes para decidir exactamente y con criterio qué se quiere, y revisar que no haya alucinaciones ni derrapes.

Es en la ejecución donde esa productividad efectivamente se dispara: "Esto es lo que hay que hacer, lo tengo estimado en tres, cuatro sprints, y hala".

¿Y cómo lo miden? Con Jira, con las horas que imputa cada ingeniero, con la valoración de los supervisores... y con una IA que evalúa los entregables y pondera su dificultad. García lo resume así: "¿Cómo mides la productividad de la IA? Con más IA".





Hay que hacer un paréntesis aquí:

Una parte la mide un modelo que juzga el trabajo de otros modelos.

Las horas son las que declaran los propios ingenieros.

Y todo está calculado por la misma empresa que impulsa la adopción.

No hay grupo de control como en METR (aunque siendo justos, eso es algo que tampoco tiene casi nadie).

El 3,6 es, en cualquier caso, la mejor estimación que Teldat ha sabido hacer sobre sí misma, no una medición independiente.

El cuello de botella ya no es escribir, sino lo anterior y posterior

Si la cifra se acerca a la realidad, la clave está en cómo trabajan. Cada tarea grande es troceada en pequeñas piezas que son ordenadas por dependencias. El ejemplo que pone Rodrigo es el de implementar OSPF en un router, pero eso "no significa que tengo una tarea que es OSPF". Son en realidad decenas de funcionalidades que se atacan en orden. Cada pieza genera sola su documentación y sus tests, y las pruebas end-to-end corren todo el día.

El objetivo no es revisar cientos de líneas de golpe, sino hacerlo mediante "pequeños snippets". La IA propone, una persona revisa y acepta, y solo entonces el cambio se convierte en pull request.

Ahí está quizás el dato más revelador de toda la conversación. ¿Dónde se va ahora ese tiempo? "Precisamente en las pull requests, en comprobar exactamente lo que ha hecho la IA", dice Rodrigo.

Es el mismo cuello de botella que frenó a los desarrolladores de METR en su estudio. La diferencia es que Teldat ha construido su proceso alrededor de él. Lo que acelera no es la IA per se, sino una forma de trabajar rehecha para que la IA tenga un buen encaje.

¿Les ha hecho ir más lentos alguna vez? "Más lentos, no", aclara Rodrigo. Lo más parecido fue un proyecto que esperaban cerrar en un mes, pero que se alargó porque la IA encontró unas 150 vulnerabilidades y librerías desactualizadas. Es un retraso, sí, pero es el tipo de retraso que un fabricante de equipos para bancos debería agradecer.

Peor rendimiento, pero en casa

El código central no sale nunca de su centro de datos. "La nube es el ordenador de otra persona", dice Sergio Peleato, responsable de IA, explicando con esa socorrida oración una decisión de seguridad.

Entre el 70 % y el 80 % del trabajo lo hace Mistral, y buena parte del resto, ALIA y Salamandra, los modelos del Barcelona Supercomputing Center. La infraestructura, "pura máquina Nvidia", costó alrededor de medio millón de euros.

Peleato admite que un modelo en la nube les daría mejores resultados. Pero renuncian a él por privacidad y soberanía. Para tareas secundarias tiran de DeepSeek en local: una empresa que presume de no tener nada procedente de China ejecuta un modelo chino. Pero es abierto y lo ejecuta en sus máquinas, que es lo que lo hace aceptable.

La gente, de momento, no sobra

Teldat no ha despedido a nadie con la IA como argumento (o como excusa) como sí hemos visto en otras tecnológicas, especialmente en las grandes. De hecho, dice haber ampliado su equipo de I+D. Y de hecho, Rodrigo tiene entre ocho y diez vacantes que no logra cubrir, según nos explica.

Su tesis es que se trata de una pyme que ve una oportunidad donde los grandes ven un problema: frente a gigantes del sector como Palo Alto, Fortinet o Check Point, Teldat tiene un catálogo corto, y si cada ingeniero rinde el triple puede ampliarlo. Los líderes, en cambio, o se inventan productos para absorber esa productividad o recortan plantilla.

Es un argumento que suena atractivo y razonable a cualquiera, pero es también un argumento que solo funciona si se consiguen clientes para todo lo nuevo.

Por qué tienen prisa

La otra mitad de la historia es defensiva. Peleato sitúa el despegue de los ataques orquestados por IA hace un año, con GTG-1002, el grupo vinculado al Estado chino que usó Claude Code en una campaña de espionaje, según Anthropic. García asegura que "más del 80 % de los ataques no son humanos", aunque esa cifra no aparece en el informe mensual de amenazas que nos enviaron después.

Lo que sí recoge ese informe es un caso reciente: un ataque a los controladores de refrigeración de cientos de supermercados franceses, belgas y suecos llevó algunas cámaras frigoríficas a 50 grados. Lo mismo pasó después con bancos de sangre franceses.

Aquí hay una pequeña tensión. Peleato insiste en que hoy la IA solo analiza y recomienda: "La cantidad de basura que puede producir de forma autónoma es brutal". Pero también cree que los centros de seguridad atendidos por personas "se van a quedar obsoletos". Y eso es exactamente lo que vende Teldat: centros de operaciones virtualizados, un mercado que hasta ahora era de sus propios integradores, como Telefónica u Orange.

El código que nadie mira

La frase más reveladora la dejó García casi de pasada. Las certificaciones de seguridad españolas, las que tienen tanto Teldat como sus competidores, evalúan procesos, calidad y pruebas de penetración, "pero no analizan el código fuente".

García dice que ha propuesto en todos los foros que los reguladores revisen el de Teldat, en un entorno seguro, para poder certificar que no esconde puertas traseras. La oferta, de momento, sigue sin respuesta: "Hasta el momento no se ha hecho, eso te lo confieso".

Su tesis es planteada como un argumento de soberanía, pero es algo que toca de lleno a la IA: si nadie revisa el código, nadie sabe cuánto escribió un modelo ni quién lo validó. No es un problema de Teldat, sino del sistema. Y ahora mismo es Teldat quien se ofrece a que lo miren.

Al despedirse, García comentó que casi todo su equipo de I+D lee Xataka y que esto "va a generar mucho revuelo dentro de la casa". Posiblemente esa sea la mejor auditoría posible: los ingenieros que imputan sus horas todas las semanas sabrán mejor que nadie si ese 3,6 se parece a lo que viven.

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