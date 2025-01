EEUU no presiona solo a NVIDIA y ASML frente a China. Prepara más restricciones para TSMC, Intel y Samsung

NVIDIA y ASML protagonizan buena parte de los artículos en los que seguimos la pista a las sanciones desplegadas por EEUU y sus aliados para frenar el desarrollo de la industria de los semiconductores de China. Y es comprensible que sea así. Al fin y al cabo NVIDIA lidera con una suficiencia aplastante el mercado de las GPU para aplicaciones de inteligencia artificial (IA), y la empresa neerlandesa ASML es la única que ha conseguido colocar en el mercado equipos de litografía de ultravioleta extremo (UVE).

Para EEUU el rol de estas compañías es crucial en sus esfuerzos para evitar que China desarrolle a corto plazo armamento avanzado respaldado por circuitos integrados de vanguardia como los que diseña NVIDIA y se fabrican empleando las máquinas de ASML. Sin embargo, en la industria de los chips hay otros actores que también son muy importantes, y que, al igual que las dos empresas que he mencionado hasta ahora en este artículo, también se han visto involucrados en "la guerra de los semiconductores".

Los chips de 14 y 16 nm con más de 30.000 millones de transistores, en el punto de mira

Según Bloomberg, el Gobierno de EEUU planea aprobar una regulación más estricta que persigue bloquear el envío a China de los circuitos integrados de vanguardia que fabrican TSMC, Intel, Samsung y GlobalFoundries. Los paquetes de sanciones desplegados por EEUU y sus aliados durante los últimos dos años ya prohíben a estas empresas entregar sus semiconductores más avanzados a las compañías chinas, pero la Administración estadounidense se ha propuesto endurecer más estas medidas.

EEUU considera que los chips con menos de 30.000 millones de transistores que han sido fabricados en nodos maduros no representan una amenaza

Y es que el nuevo reglamento establecerá que los chips fabricados en los nodos de 14 y 16 nm con más de 30.000 millones de transistores, y aquellos que sean aún más avanzados, no podrán ser entregados ni a China ni a sus aliados, entre los que se encuentran Irán y Rusia. No obstante, habrá algunas excepciones. TSMC, Intel, Samsung y los demás fabricantes de semiconductores alineados con Occidente podrán solicitar al Departamento de Comercio de EEUU una licencia de exportación siempre y cuando necesiten entregar sus circuitos integrados a un cliente autorizado.

Las normas en las que acabamos de indagar nos permiten llegar a dos conclusiones. Por un lado, el Gobierno de EEUU considera que los chips con menos de 30.000 millones de transistores que han sido fabricados en nodos maduros no representan una amenaza, por lo que presumiblemente pueden ser entregados a China. Y, además, cabe la posibilidad de que las compañías a las que afecta esta regulación puedan continuar comerciando con algunas empresas chinas siempre y cuando no aparezcan en la lista negra de EEUU.

Intel y GlobalFoundries son compañías estadounidenses, pero Samsung es surcoreana. Y TSMC, taiwanesa. Los intereses geopolíticos de los Gobiernos de Corea del Sur y Taiwán están alineados con los de EEUU, lo que propicia que amparen la regulación estadounidense. No obstante, TSMC, Samsung y otras empresas de la industria de los chips que no son estadounidenses utilizan tecnologías y patentes controladas por EEUU, lo que da potestad a este país para decidir quién puede utilizarlas. Por el momento no se sabe si el Gobierno liderado por Joe Biden aprobará esta nueva reglamentación, o si, por el contrario, tomará el relevo la Administración de Donald Trump a partir del próximo 20 de enero.

Más información | Bloomberg

En Xataka | Las nuevas sanciones a China de EEUU agreden a NVIDIA. Sorprendentemente su esperanza ahora es Donald Trump