Donde hay un agujero, aparece Deutsche Bank: lleva siendo "un peligro" para Europa desde hace años

No ha sido un buen invierno para el sector financiero. Y desde luego tampoco el arranque de primavera ha resultado espléndido. Con un telón de fondo complejo, marcado por la defenestración hace dos semanas del Silicon Valley Bank y las crisis que se han ido sucediendo desde entonces en las oficinas del Signature Bank, First Republic y Credit Suisse —este último ya en suelo europeo—, el último en verse sacudido por las turbulencias ha sido el Deutsche Bank (DB), el mayor banco de Alemania. Y con fuerza además. Una que se ha sentido en el resto de Europa.

En su caso el nombre resulta más conocido. Si había un enfermo en la banca europea, era el DB. Y tampoco es la primera vez que nos sobresalta.

¿Qué ha pasado en el Deutsche Bank? Un descalabro, del tipo que ha salpicado las páginas de los diarios económicos a lo largo de las últimas semanas. Las acciones del gigante alemán se sitúan en 8,5 euros tras haber cerrado ayer con una caída del 8,5% en la bolsa de Fráncfort. El desplome es acentuado y, con todo, deja casi un sabor a alivio entre los inversores y directivos de la entidad: en el peor momento de la mañana llegó a precipitarse unos cuantos puntos más, el 14%.

¿Y el resto de Europa? No ha permanecido indemne. El rojo ha teñido el balance de los grandes bancos europeos y los mercados de valores, con París perdiendo un 1,74%, Fráncfort un 1,66, Milán un 2,23% y Londres un 1,26%. Tampoco lo ha hecho el Ibex 35, que cerró sesión con una caída del 1,98%.

Los fuertes retrocesos del Deutsche Bank y de otro actor destacado en el mapa financiero alemán, el Commerzbank —si bien en su caso la caída es más moderada: -5,4%— arrastraron al resto de la banca delcontinente, dando forma a un "viernes negro": en Francia, BNP Paribas y Societé Générale (SG) cayeron un 5,27 y 6,13%, respectivamente; el holandés ING lo hizo un 3,73% y en España Santander, BBVA o Caixabank se despidieron de la jornada con retrocesos de entre el 3 y 4%.

¿Y cuál es el motivo? Motivos, mejor: en plural. Como suele ser habitual en estos casos la caída se explica por un cóctel de factores entre los que se incluyen el nerviosismo e "irracionalidad del mercado". Las acciones del DB se han resentido de forma considerable a lo largo de las últimas semanas, con el colapso de SVB, el rescate del Credit Suisse y las turbulencias del sector como telón de fondo: si el 9 de marzo sus acciones se cotizaban a 11,5 euros, ayer marcaban 8,5.

¿Hay más razones? Desde luego. El desplome que ha sacudido a la banca europea llega después de que DB anunciara su intención de amortizar 1.500 millones de dólares de deuda subordinada con vencimiento en 2028. No resulta sencillo concretar cuáles son las causas detrás de una caída como la sufrida ayer, pero lo cierto es que la respuesta de los inversores disparó el coste de los seguros para cubrirse ante impagos, los conocidos como credit default swap (CDS).

Como recoge Cinco Días, se elevaron hasta los 506 puntos básicos, a bastante distancia de los 193 de inicios de mes. No es un indicador menor. Los inversores suelen medir los CDS como un termómetro del riesgo de quiebra y de hecho fue una de las primeras luces de alarma en activarse en el caso de Credit Suisse.

Deutsche Bank has been a lousy bank stock since 2007. $140 to $8 in that time frame. Their derivatives have been a disaster for many years.



The only surprise here is that Credit Suisse collapsed first. The problem is, Deutsche Bank might be too big.#DeutscheBank $DB pic.twitter.com/b8i85VQmzE