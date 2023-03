El temor al contagio es real: los reguladores también cierran Signature Bank, el mayor criptobanco de EEUU

La Reserva Federal ha anunciado el cierre de otro banco. El Signature Bank, el mayor criptobanco de los Estados Unidos, ha sido cerrado por el regulador estadounidense. Y los argumentos no pueden ser más directos. Tras el colapso del Silicon Valley Bank, se teme un "riesgo sistémico".

La FED promete que "el contribuyente no asumirá las pérdidas" y todos los depósitos se devolverán al completo. El mensaje es que los clientes que tienen su dinero en este banco están protegidos, no así ciertos accionistas y deudores no garantizados.

El cierre de Signature Bank supone un duro golpe para el sector bancario más ligado al mundo cripto. En menos de dos semanas, Estados Unidos ha visto como sus dos criptobancos más importantes han dejado de estar accesibles. Primero fue Silvergate y ahora ha sido Signature Bank, ubicado en Nueva York.

El caso de Signature Bank es representativo de lo que desde la Reserva Federal quieren vigilar. El 90% de los depósitos no están asegurados por la FDIC (Corporación Federal de Seguro de Depósitos) y más del 20% de todo el capital es cripto.

Según sus propios datos financieros de finales de año, el Signature Bank disponía activos por valor de unos 110.000 millones de dólares, con un valor de mercado del banco de unos 4.400 millones de dólares.

El criptobanco disponía de más de 1.800 empleados. La caída de Signature Bank se considera la tercera mayor en la historia bancaria de los Estados Unidos, únicamente superada por la propia del Silicon Valley Bank y el Washington Mutual Bank, durante la crisis de 2008.

