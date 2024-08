Cuánto dinero perdieron ayer las grandes tecnológicas: "Las 7 Magníficas" tuvieron uno de los peores días de su historia

Ayer, lunes negro en las bolsas mundiales. Las caídas fueron además casi generalizadas en el mundo de la tecnología, y si hubo protagonistas en el ámbito negativo, esas fueron las grandes empresas tecnológicas. Las integrantes del grupo ahora conocido como "Las 7 Magníficas" cayeron de forma especialmente notable, y eso ha reactivado un debate ya conocido: ¿es la IA una burbuja?

Un billón de pérdidas. Aunque a lo largo de las últimas horas recuperaron algo de terreno, las caídas de valor de las acciones de las "Big Tech" fueron muy importantes. Apple, Alphabet (Google), Tesla y Amazon perdieron un 4%, NVIDIA un 6% y Microsoft y Meta un 3%. En total las siete magníficas se dejaron en el parqué más de un billón de dólares, aunque las cifras bailan entre los analistas según los rangos de tiempo que se manejasen: en Fortune, por ejemplo, hablan de unas pérdidas menores de 600.000 millones de dólares (0,6 billones).

NVIDIA, muy castigada. La empresa de Jensen Huang llegó a convertirse en la empresa más valiosa del planeta el pasado mes de junio y alcanzó una capitalización bursátil de 3,33 billones de dólares. Hoy esa capitalización es de 2,47 billones, una pérdida del 25% de su valor. La caída ha sido brutal, y noticias como la del retraso en sus chips B200 no ayudan a que su proyección sea tan espléndida como hasta ahora.

Apple, Warren ya no te quiere. Otra de las grandes afectadas fue Apple, que aun asi es hoy por hoy la empresa más importante del mercado con una capitalización bursátil de 3,181 billones de dólares. Las pérdidas de ayer se precipitaron por culpa de una sola persona: Warren Buffett, que este fin de semana recortó a la mitad la participación de su empresa, Berkshire Hathaway —la octava del mundo— en Apple.

Fuente: CompaniesMarketCap.com

El resto, arrastradas. El resto de las grandes tecnológicas se vieron arrastradas por los mismos miedos que afectaron a NVIDIA o Apple. La gran inversión en IA no acaba de cuajar como se esperaba, y empresas como Amazon, Microsoft, Meta, Google o Tesla pagaron ayer clara esa enorme apuesta. Hace días que se ha reactivado el debate sobre cómo la supuesta "burbuja de la IA" está reventando.

Miedo a la recesión. En CNBC indican que el motivo principal de la caída fue el miedo a la recesión. Los malos datos macroeconómicos provocaron una caída del 12% del índice Nikkei en Japón, su peor día desde el "lunes negro" de 1987 en Wall Street.

La IA no es rentable (de momento). Lo que parece claro es que a día de hoy las enormes inversiones que las grandes tecnológicas están haciendo en inteligencia artificial no están rentabilizándose. Un informe de Goldman Sachs del pasado mes de junio planteaba la cuestión: "IA Generativa: ¿demasiado gasto, demasiado poco beneficio?". Empresas como Microsoft o Meta explicaron en sus conferencias con inversiones que esta es una apuesta a largo plazo, no a corto.

Y sin embargo. Algunos analistas hablan de cómo este discurso de la IA sorevalorada es el mismo del que se viene hablando hace 18 meses. Puede que lo que pasó ayer sea una corrección, pero lo que no parece que cambie a corto plazo es los planes de inversión en una tecnología que se ha convertido en la gran esperanza de revolucionar el mundo para las grandes tecnológicas. Que lo consiga o no es otro tema, y esas dudas parecen haber hecho que los inversores castiguen el estado actual del segmento.

Imagen | Perladelgado con Midjourney

En Xataka | Las expectativas por la IA están disparando muchas acciones bursátiles. Hasta Soundhound ha triplicado su valor