Hay quien ya habla de burbuja de la IA: hoy, "lunes negro" con caídas de cerca del 10% para NVIDIA o Apple

El índice Nikkei japonés no tenía un día tan malo desde 1987. La caída del 12,4% es terrible, y hace que el mercado nipón pierda todo lo que había ganado durante el año. El resto del mundo parece contagiado, y entre las afectadas —y preocupantes protagonistas— están las grandes tecnológicas.

¿Recesión a la vista? El pasado viernes ya se vivieron las primeras señales de peligro con una bajada del Dow Jones del 1,84% y una aún mayor, del 2,43% para el Nasdaq Composite. El último informe del paro en EEUU, que subió a un inesperado 4,3% y sigue en una tendencia peligrosa allí, detonó una caída en las bolsas que se está acentuando en las últimas horas. Se habla ya de recesión, aunque los expertos aseguran que el peligro de llegar a ese punto está ahí.

"Lunes negro". Al desastre de la bolsa japonesa le han seguido otras caídas notables, como indican en Expansión. En España el Ibex 35 ha perdido un 4,7% en las tres pasadas jornadas y ahora se pierde otro 2,8%. En Taiwán, por ejemplo, la bolsa también se ha desplomado un 8,4%, la mayor caída de la que se tiene registros, pero los problemas están siendo especialmente graves para las tecnológicas.

Terrible día para las tecnológicas. La desbandada está siendo casi generalizada también en la bolsa norteamericana, con especial atención en los futuros del Nasdaq, que caen un 4%. Este índice incluye las acciones que hasta ahora más alegría aportaban, y los derrumbes son espectaculares para acciones tecnológicas. La valoración "pre-market" (antes de que se abran los mercados) está cayendo de forma notable en el momento de escribir este texto. Ha caído un 13% para NVIDIA, cerca del 6,5% para Amazon, un 4,5% para Microsoft, un 6% para Google, casi un 8% para Apple —Warren Buffett recortó su participación a la mitad este fin de semana—, y un 6,5% para Meta.

¿Burbuja de IA? Hace mucho que algunos especulan con el exagerado crecimiento de la industria de la inteligencia artificial. Las recientes caídas han provocado que ciertos analistas mencionen la posibilidad de que una supuesta "burbuja de la IA" esté ahora explotando. ¿La razón? Que no se acaba de demostrar que esta tecnología acabe siendo rentable, a pesar de la enorme inversión que está suponiendo y seguirá suponiendo en el futuro.

Esto va del largo plazo. Mientras, las grandes tecnológicas afirman que la apuesta por la inteligencia artificial es una apuesta a largo plazo, no a corto. La CFO de Microsoft, Amy Hood, indicó que sus inversiones actuales en centros de datos ayudarán a la monetización de su tecnología de IA "en los próximos 15 años y más allá". En Meta, su CFO, Susan Li, explicó que "el retorno de la IA generativa llegará en un periodo más largo".

La IA no es rentable (de momento). En Wall Street no parecen fiarse del todo. Al menos, no en estos momentos. Gil Luria, analista de la consultora D.A. Davidson, indicaba en CNN cómo "AI no está ofreciendo el retorno que ellas [las Big Tech] estaban esperando. Si vas a invertir ahora y obtener beneficios en 10 o 15 años, eso es una inversión de riesgo, no de empresa pública", afirmó. "En el caso de las empresas públicas, esperamos obtener el rendimiento de la inversión en plazos mucho más cortos. Así que eso causa malestar", destacó el analista.

