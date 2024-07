La burbuja de la IA empieza a desinflarse: las Big Tech sufren su peor día en bolsa desde la llegada de ChatGPT

El Nasqad 100 ha perdido más de un billón de dólares en un solo día. La mitad, unos 500.000 millones de dólares, provocados por la caída en bolsa de las siete principales compañías tecnológicas. Los "Siete Magníficos", como se les llama popularmente. Alphabet/Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla.

Una caída generalizada que ha extendido el pánico en la bolsa estadounidense y ha provocado que estemos ante el peor día en bolsa desde octubre de 2022, coincidiendo con la llegada de ChatGPT y el boom de la inteligencia artificial.

1.700.000 millones de dólares menos en dos semanas. Cuando uno escribe tantos ceros parece perder la noción de la magnitud de estas cifras. Hablamos de 1,7 billones de dólares. Más que todo el Producto Interior Bruto (PIB) de España. Esta es la cantidad que han perdido las siete grandes compañías tecnológicas en tan solo dos semanas.

En porcentaje no parece tanto. Si nos fijamos en el día de hoy, el Nasqad Composite ha caído un 3,6%, su mayor bajada desde 2022. Una caída impulsada principalmente por Tesla, que se ha dejado un 12,3% en lo que es su peor día desde 2020 y Alphabet, que ha caído un 5%.

No ha pasado "nada". El caso es que esta caída generalizada no está provocada por un hecho concreto significativo. En una entrevista con Financial Times, el analista Charlie McElligott apunta que el "sentimiento de riesgo sigue siendo frágil" y los últimos resultados financieros de Google y Tesla "han alimentado las preocupaciones".

Pese a que Google ha superado las estimaciones de los analistas en ingresos total, sus ingresos por publicidad en Youtube no han alcanzado los objetivos estimados. En el caso de Tesla es más claro, pues se ha quedado muy lejos de las expectativas.

¿Dónde están los beneficios de la IA? Es la pregunta que todos los inversores se hacen y se están cansando de no obtener respuesta. "Tenemos a los Siete Magníficos totalmente empecinados en gastar en IA pero no están excediendo las expectativas de ganancias", apunta Kevin Gordon, inversor de Charles Schwab, a la CNBC.

"Hay señales de que les llevará más tiempo ver el retorno de su inversión en IA", apunta Kim Caughey, inversor de Bokeh Capital, a MarketWatch.

El sentir generalizado es que las grandes compañías están invirtiendo enormes cantidades en inteligencia artificial pero esto no se ha traducido en ninguna expectativa de obtener más beneficios. Un enfriamiento de las expectativas que está provocando una recesión en las acciones, que se habían disparado estos últimos meses debido precisamente al enorme potencial de la IA y las expectativas alrededor de ella.

Mejor enfriar la burbuja que no reventarla. Los inversores no quieren ver estallar otra burbuja y muchos están empezando a mover su dinero hacia otros valores más pequeños. Desde Goldman Sachs han alertado que la burbuja de la IA va a explotar y puede dejar enormes pérdidas. En contraposición hay personas como Bill Gates que defiende que la IA no es una burbuja ya que sí hay un valor sólido detrás.

El sentir generalizado es que el boom de la IA tiene una base, pero lo que no está tan claro es que se puedan justificar así las enormes inversiones que vemos, que han llevado a empresas como Nvidia convertirse en las más valiosas del mundo.

Lo de hoy es un aviso. La enorme caída de la bolsa estadounidense de hoy es una advertencia. Tanto para el mundo inversor como para las propias empresas tecnológicas. La IA va a seguir moviendo miles de millones, pero si no hay una justificación clara y unos resultados de beneficios, es posible que no siga creciendo mucho más. Los inversores ya están colocando su dinero en otros lugares.

Imagen | Obi

