"Creo que moralmente está mal": la cruzada de Elon Musk contra el teletrabajo va más allá de la productividad

En los momentos más duros de la pandemia, numerosas empresas decidieron emplear el teletrabajo para continuar su actividad económica. Tras el levantamiento de los confinamientos y la progresiva relajación de las medidas restrictivas, muchas compañías optaron por volver al formato presencial anterior. No obstante, para ese momento el trabajo desde casa ya había mostrado todo su potencial: desde el incremento de los ingresos de las compañías y el bienestar de los trabajadores hasta la disminución de la huella de carbono.

A contracorriente. De hecho, esta forma de trabajar, que se afianza cada vez más a través del formato híbrido, es uno de los principales reclamos de los trabajadores más cualificados y las firmas, que requieren su contratación con urgencia, lo saben. Sin embargo, aún hay grandes empresarios que muestran una férrea oposición contra esta forma de trabajar. Uno de ellos es Elon Musk, quien recientemente ha dejado claro qué piensa sobre el teletrabajo.

El teletrabajo es moralmente mal. En una entrevista realizada para CNBC, el CEO de Twitter, Tesla y SpaceX afirmó que teletrabajar está moralmente mal. En su opinión, el teletrabajo “es una cuestión de productividad pero también de moral”. El multimillonario señaló que está mal asumir que los trabajadores de sectores como el automovilístico, la construcción o la industria alimentaria tienen que ir a trabajar mientras que otros profesionales teletrabajan. “Creo que moralmente está mal”, declaró Musk.

Teletrabajo absolutista. El segundo hombre más rico del mundo, según la lista Forbes, afirmó ser “un gran creyente de que la gente es más productiva cuando están cara a cara”, y señaló que el concepto del teletrabajo es similar a la frase “que coman pasteles” atribuida a la reina María Antonieta. “¿De verdad vas a teletrabajar y vas a hacer que el resto de personas que hicieron tu coche vayan a la fábrica? Las personas que hacen tu comida, ¿pueden teletrabajar? La gente que puede arreglar tu casa no pueden teletrabajar, ¿pero tú sí? ¿Eso está moralmente bien?” declaró el multimillonario.

Consejos vendo. Por otro lado, Elon Musk respondió afirmativamente a la pregunta de si para trabajar en Tesla, SpaceX o Twitter hay que ir a la oficina todos los días. “Lo que digo es: pon 40 horas. Y, de hecho, no se necesita ir de lunes a viernes, puedes trabajar de lunes a jueves”. Se trata de una afirmación que no se corresponde con el mensaje enviado por el multimillonario a los trabajadores de Twitter en noviembre de 2022 en el que señalaba que la plantilla tendría que ser “extremadamente hardcore”, instándola a trabajar “largas horas y a gran intensidad”. No obstante, Musk dejó claro que también piensa en el descanso de los asalariados. “Creo que las personas deben tomarse vacaciones”, señaló.

Trabajar 24/7. En este sentido, el multimillonario afirmó trabajar siete días a la semana, pero no esperaba que otras personas hicieran lo mismo. “Los días al año que no trabajo son probablemente dos o tres”, afirmó el CEO de Tesla que reconoció dormir seis horas diarias a pesar de haber intentado dormir menos: “he intentado dormir menos, pero acabo siendo menos productivo. Y el dolor cerebral ("brain pain", en inglés) es malo si duermo menos de seis horas”, señaló el empresario.

El teletrabajo aumenta la productividad. Sin embargo, los datos desmienten a Elon Musk. En aquellos sectores donde es posible teletrabajar, este formato remoto ha incrementado la productividad de las empresas que lo han utilizado: según un estudio realizado conjuntamente por varias universidades norteamericanas en 2020, los trabajadores son un 9% más productivos trabajando desde casa que en la oficina. Así lo prueba el hecho de que Airbnb comunicara en abril de 2022 que sus empleados podían teletrabajar desde cualquier lugar del mundo, tras anunciar que el periodo 2020-22 había sido “el más productivo de su historia”.

El cuento de siempre. Por otro lado, en la entrevista Musk hizo referencia a una cuestión clave. El multimillonario señaló que era moralmente incorrecto teletrabajar mientras que había gente que acudía a su centro de trabajo para crear “todo lo que consumimos”. El CEO de SpaceX hace referencia aquí a la manera tradicional de entender el funcionamiento económico, así como a los negocios creados a partir del tiempo que emplean los asalariados en ir y volver de su casa al trabajo.

Boris Johnson está de acuerdo. Se trata de una percepción compartida por Boris Johnson quien en declaraciones a Daily Mail afirmó que la vuelta a la oficina sería “bueno para el transporte público” y para “muchos negocios que han pasado un tiempo difícil”. Se trata de una forma de entender la economía que choca con los cambios demográficos, de consumo y hasta arquitectónicos generados por el teletrabajo.

Los navíos ‘tech’, en plena tormenta. En cualquier caso, las declaraciones de Elon Musk no son ninguna sorpresa. Tras tomar el control de Twitter, el empresario comunicó la eliminación del teletrabajo y el despido de casi 4.000 empleados como forma de capear la crisis que golpea la industria tecnológica. En este sentido, otras firmas han llevado a cabo despidos masivos, y si bien algunas han aumentado el peso de la presencialidad, la mayoría han optado por desarrollar un modelo híbrido.

El talento quiere teletrabajar. Esto se debe, principalmente, a que los trabajadores más cualificados buscan un empleo que les proporcione flexibilidad en términos de tiempo y lugar de trabajo. En este sentido, un informe publicado el pasado mes de marzo por National Bureau of Economic Research (EEUU) señaló que, a comienzos de 2023, las ofertas de empleo que contenían alguna modalidad de teletrabajo constituían más del 10% del total de ofertas publicadas en Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos, marcando una tendencia “en ascenso en esos cinco países”.

Moralina. En definitiva, en aquellos sectores económicos donde es posible trabajar desde casa, el teletrabajo sigue desarrollándose mediante diversas fórmulas. Quizás la cuestión de la moralidad debería estribar sobre otros asuntos como el bienestar de los trabajadores, elemento que ha generado mucho debate en las empresas de Elon Musk en los últimos años.

