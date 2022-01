De crecer un 46% en 2020 a caer un 0,5% en 2021: el consumo de carne falsa se está estancando en Estados Unidos

Todos queríamos probar una hamburguesa falsa. Aquello daba un poco de repelús, pero oye, ¿y si era tan buena como prometían? La fiebre de la carne vegetal pegó fuerte en 2019 y se consolidó en 2020, pero con el comienzo de la pandemia las cifras se desplomaron. ¿Es que todo el mundo que probó la hamburguesa se dio cuenta de que donde esté un buen Whopper que se quite lo demás?

Cuando la carne hecha con plantas molaba. Lo que Impossible Foods prometía en 2014 parecía desde luego difícil. ¿Una hamburguesa vegetal que sabe como una animal? La cosa no parecía tan descabellada cuando hasta Bill Gates invirtió en una idea que además ayudaba al planeta: teóricamente ayudaría a frenar el cambio climático porque cada chuletón le sale muy caro a nuestro planeta. Aquello prometía, y pronto vimos cómo las hamburguesas falsas iniciaban su conquista del mundo aunque lo hacían con un problema: fabricantes como Impossible Burger o Beyond Meat no daban abasto.

Más caras, y no necesariamente mejores. Un estudio del WSJ confirmaba lo que era fácil intuir. Las hamburguesas falsas eran estupendas para ilustrar nuestra cuenta de Instagram, pero salían más caras. Pronto se supo que además de eso no eran especialmente saludables a pesar de ser vegetales. Daba igual: varias cadenas de restauración —como McDonalds, Burger King, TGB o Goiko Grill— renovaban sus cartas con este producto estrella. Queremos ser más sostenibles, cómo no vamos a tener este invento. La pregunta, claro, es si sabían a carne. Eso es lo que quisimos dirimir en este vídeo con una cata a ciegas.

En Estados Unidos la carne vegetal se desinfla. Un estudio reciente revela que si en 2020 el consumo de la carne falsa creció un 46%, en 2021 cayó un 0,5%. Los expertos hablan de un "ciclo de expectación, con un montón de gente probándola una o dos veces". Algunas no están tan ricas y el precio influye, pero hay otro factor: la percepción de que son alimentos altamente procesados. La carne roja no es muy saludable, se dice sin mucha convicción, pero esto, como comentábamos, tampoco ayuda en ese apartado.

Financial Times @ft: "#Plantbased meat is losing its sizzle, with falling US sales casting a shadow over expectations that the nascent category would take a chunk out of the real animal #meat market" https://t.co/UTndVHQkwa pic.twitter.com/7V1pifOmyq