Hamburguesas originales vs hamburguesas de carne falsa: hacemos una cata a ciegas

En los últimos años hemos visto a las principales cadenas de hamburguesas añadir un nuevo producto a su carta: las hamburguesas de carne de falsa. Sobre el papel, estas hamburguesas han sido desarrolladas para que sepan igual que las originales, las de toda la vida, pero desde Xataka nos hemos preguntado si de verdad es así. Para darle respuesta a esta pregunta, hemos optado por hacer una cata a ciegas en las oficinas de Webedia con algunos compañeros que se han ofrecido a hacer de conejillos de indias.

En total, cuatro parejas han probado dos hamburguesas de cada establecimiento, una verdadera y otra falsa. En ningún caso sabían de antemano cuál era cuál. El objetivo era descubrir si eran capaces de adivinar qué hamburguesa era cada una basándose en su sabor, textura, color, etc. Las hamburguesas seleccionadas han sido las siguientes:

Goiko Grill : original y Beyond Meat.

: original y Beyond Meat. TGB : original y Moving Mountains.

Burger King: original y Rebel Whopper.

Cata a ciegas de hamburguesas

Leticia Laschu y Patricia de la Torre han probado las hamburguesas de TGB, Marcos Pardo y Víctor Sánchez las equivalentes de Goiko Grill y Samuel Oliver, Fabio Jules, Maru Cagide y Sara Alonso, las de Burger King. Maru no tarda en detectar un cambio de color en la Rebel Whopper, afirmando que "se ve como verde". Leticia, por su parte, explica que la hamburguesa de carne de laboratorio de TGB "está buena", aunque Patricia, su compañera de mesa, no duda en destacar que "la suya es carne", que la falsa "sabe rarísima" y que "tiene como hilitos".

Maru afirma que su Whopper original "sabe más como a la plancha o a la parrilla", algo en lo que está de acuerdo Sara, su compañera, que concluye que "es verdad que sabe más a eso, a la parrilla". De hecho, Maru no tarda en detectar la hamburguesa falsa, "100% fake" y que, por el color, "diría que estaba mala". Sara, por su parte, destaca que se nota que "se nota un montón la diferencia".

Marcos, que tiene la hamburguesa original de Goiko Grill, nota "una hamburguesa canónica", mientras que Víctor afirma que "no le cabe la menor duda de que [la hamburguesa falsa] tiene mucha cebolla" y que tiene "ese sabor a ácido de batería que tienen todas las hamburguesas falsas". Fabio, por su parte, explica que la Whopper original sabe a "cumpleaños de colegio", es decir, a hamburguesa de carne, concordando con su compañero Samuel, que no duda en afirmar que la suya "es carne".

Probadas las ocho hamburguesas, procede dar el veredicto final: Maru y Sara aciertan de lleno al descubrir la Rebel Whopper. Samuel y Fabio también aciertan, alegando Fabio que lo sabe "por el sabor, la textura", si bien Samuel destaca más el sabor, ya que "la textura no la he encontrado muy diferente". Leticia y Patricia también aciertan; Marcos y Víctor, por su parte, también descubren sin problema cuál es la de carne falsa. "A la vista ya lo sabíamos", explica Víctor, que concluye que "no sabe a carne". Todos aciertan.

Completada la cata a ciegas, la conclusión parece clara: por ahora, no es difícil detectar una hamburguesa falsa, principalmente por el sabor, el color y la textura. Habrá que esperar para ver cómo evoluciona este producto y si, finalmente, consigue emular por completo a su homólogo de carne.