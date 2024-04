China planea usar chips de NVIDIA de bajo coste en sus armas hipersónicas. EEUU no lo pasará por alto

Los científicos chinos han dado con una plataforma de hardware desarrollada por NVIDIA que puede ser utilizada para mejorar las capacidades de sus armas hipersónicas, permitiéndoles alcanzar una velocidad superior a Mach 7. Lo más sorprendente es que no se trata de una GPU A100 u otro potentísimo chip para inteligencia artificial (IA); el hardware que utilizan es un módulo Jetson TX2i, una plataforma de bajo coste diseñada para aplicaciones industriales.

El SoC de este módulo incorpora dos núcleos Denver de 64 bits, dos núcleos ARM Cortex-A57 y una GPU Pascal con 256 núcleos CUDA. A priori es una configuración relativamente modesta. De hecho, según la propia NVIDIA este módulo entrega un rendimiento máximo de 1,26 TFLOPS FP32, por lo que no está sujeto a las sanciones aprobadas por EEUU. A principios de este mes la Administración estadounidense revisó los requisitos que deben cumplir los semiconductores que producen las empresas de EEUU para que puedan ser vendidos en China. Y NVIDIA puede vender sus módulos Jetson TX2i.

Puede hacerlo debido a que el Departamento de Comercio de EEUU aprueba la venta en China de aquellos semiconductores cuyo rendimiento no supera los 70 TFLOPS FP32. Como acabamos de ver, el módulo de NVIDIA al que estamos dedicando este artículo tiene un rendimiento muy inferior, por lo que presumiblemente su comercialización en China está permitida. No obstante, que sea una plataforma relativamente modesta comparada con las GPU más potentes de NVIDIA no implica que no pueda resultar útil en algunos escenarios de uso.

EEUU va a reaccionar, pero ya no tiene margen de maniobra en este ámbito

Los investigadores chinos han descubierto que el módulo Jetson TX2i, que, curiosamente, se puede comprar en internet fácilmente, puede procesar con mucha eficiencia los modelos de dinámica de fluidos que permiten administrar en tiempo real los misiles hipersónicos. De hecho, según SCMP este hardware ha recortado la latencia de otras plataformas diseñadas para lidiar con este escenario de uso de unos pocos segundos a tan solo 25 milisegundos. Para más inri estos científicos han publicado una guía que indica paso a paso cómo se puede integrar este módulo de NVIDIA en un arma hipersónica.

Este hardware es perfecto para optimizar en tiempo real los sistemas de entrega de combustible, diagnóstico y control tolerante a fallos de los motores de combustión supersónica

Los responsables de este proyecto son técnicos del Instituto de Investigación de Pekín y de la Universidad de Tecnología Dalian. Según ellos este hardware de NVIDIA es perfecto para optimizar en tiempo real los sistemas de entrega de combustible, diagnóstico y control tolerante a fallos de los motores de combustión supersónica. El resultado de su investigación fue revisado por pares y publicado el pasado 13 de marzo en la revista 'Tecnología de propulsión' de la Academia China de Ciencias.

Dada la coyuntura de tensión actual entre China y EEUU podemos estar seguros de que el Gobierno liderado por Joe Biden no se va a quedar de brazos cruzados. Es razonable asumir que va a modificar de nuevo los requisitos que deben cumplir los semiconductores producidos por las empresas estadounidenses para evitar que este módulo de NVIDIA u otros similares puedan ser comercializados en China. El problema es que la eficacia de esta medida es discutible. Y lo es porque con toda probabilidad los diseñadores y fabricantes chinos de chips, como Huawei, SMIC o Hua Hong Semiconductor, van a poder replicar y producir el módulo Jetson TX2i sin demasiado esfuerzo dada su relativa simplicidad.

