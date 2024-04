EEUU planea asfixiar a China: presionará más a Países Bajos para conseguir que ASML dé un paso crítico

El Gobierno de EEUU sigue muy de cerca cada paso que dan NVIDIA y ASML. Al fin y al cabo son las dos compañías que tienen los productos que más pueden beneficiar al desarrollo de la industria de los semiconductores y la inteligencia artificial (IA) en China. Con NVIDIA lo tiene fácil. El Departamento de Comercio de EEUU tiene potestad para conceder o denegar las licencias de exportación, por lo que es el organismo que decide qué chips no puede vender NVIDIA en China.

Con ASML la Administración liderada por Joe Biden lo tiene un poco más difícil. Y es que para llegar a ella, dado que es una empresa neerlandesa, primero tiene que hablar con el Gobierno de Países Bajos. Es justo lo que está a punto de hacer. Una vez más. Y es que el próximo lunes se reunirán Alan Estevez, el jefe de política de exportaciones de EEUU, y varios miembros del Gobierno neerlandés y de la cúpula directiva de ASML. Esta reunión condicionará profundamente el futuro de esta compañía en China.

Los servicios que presta ASML a sus clientes chinos están en la cuerda floja

ASML nunca ha podido entregar a sus clientes chinos sus equipos de litografía más avanzados, las máquinas de ultravioleta extremo (UVE). Y desde principios de este año tampoco puede venderles los equipos de ultravioleta profundo (UVP). Las sanciones se lo impiden. Estos últimos son algo menos sofisticados, pero, aun así, pueden ser utilizados para fabricar circuitos integrados de vanguardia. De hecho, es lo que están haciendo SMIC y Huawei para producir chips de 7 y 5 nm.

El Gobierno de EEUU está decidido a presionar a su homólogo neerlandés para conseguir recortar aún más el negocio de ASML en China

En este momento no conocemos con precisión el contenido de la reunión que se celebrará el próximo lunes en Países Bajos, pero Reuters asegura que el Gobierno de EEUU está decidido a presionar a su homólogo neerlandés para conseguir que ASML deje de entregar algunas herramientas y de prestar algunos servicios a sus clientes chinos. Esta descripción es un poco ambigua, pero refleja con claridad que lo que pretende la Administración estadounidense es recortar todavía más el negocio de ASML en China para ralentizar el desarrollo con el que están comprometidos los fabricantes chinos de semiconductores a petición del Gobierno de Xi Jinping.

No obstante, esto no es todo. Alan Estevez también tiene la intención de discutir en la reunión que se celebrará dentro de tres días la elaboración de un listado de fabricantes chinos de circuitos integrados a los que ASML no podrá vender su material. El Gobierno de Países Bajos ha confirmado que esta reunión con el representante de EEUU tendrá lugar, aunque no ha desvelado su contenido.

Como cabe esperar, la Embajada de China en Washington ha emitido un comunicado oponiéndose a la presión que EEUU ejerce sobre otros países para impedir el desarrollo tecnológico de China. Por el momento ASML no ha comunicado nada, pero podemos estar seguros de que la semana que viene conoceremos con más detalle no solo el contenido de la reunión del próximo lunes, sino también qué compromisos se verá obligado a aceptar el fabricante de equipos de litografía más importante del planeta.

