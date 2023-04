China contraataca a EEUU pagándole con su misma moneda: investiga a su mayor fabricante de chips de memoria

Lejos de apaciguarse, la tensión que sostienen Estados Unidos y China en el ámbito de la industria de los semiconductores va a más. No obstante, el último golpe acaba de asestarlo el país asiático. El pasado 7 de octubre de 2022 el Gobierno estadounidense apretó su puño al máximo al incluir toda la industria china de los semiconductores en la lista que refleja el alcance de sus sanciones. Su propósito es frenar su desarrollo, y la manera más eficaz de lograrlo pasa por impedir que China acceda a los equipos de litografía más avanzados.

El Gobierno de Xi Jinping no puede permitirse quedarse rezagado y a la expectativa. Tiene la capacidad de ejercer presión sobre los fabricantes de semiconductores extranjeros que operan dentro de sus fronteras, y lo está haciendo. De hecho, el pasado viernes 31 de marzo la Administración del Ciberespacio de China (CAC por su sigla en inglés), que es el regulador chino de internet, puso en marcha una investigación que tiene como propósito auditar al mayor fabricante estadounidense de chips de memoria.

Micron Technology está en el punto de mira del Gobierno chino

En el comunicado en el que ha dado a conocer la puesta en marcha de este proceso la CAC defiende que esta investigación persigue "salvaguardar la seguridad de la información esencial acerca de la infraestructura de su cadena de suministro y prevenir posibles riesgos de seguridad ocasionados por productos problemáticos". China está vertiendo con absoluta claridad sobre el fabricante estadounidense de chips de memoria Micron Technology una acusación muy similar a la que EEUU ha lanzado sobre Huawei y otras empresas chinas durante los últimos cuatro años.

El Gobierno chino sospecha que Micron ha ejercido presión sobre la Administración estadounidense para vetar a sus competidores chinos

La CAC sospecha que los chips DRAM que produce este fabricante pueden comprometer la seguridad de su nación, por lo que cabe la posibilidad de que si esta investigación prospera, y parece que lo hará, y Micron Technology no sale bien parada podría verse vetada en China. Para un fabricante de chips verse privado de la capacidad de competir en un mercado tan grande como el chino puede ser un golpe difícil de encajar.

Dadas las circunstancias a Micron Technology no le ha quedado más remedio que mostrarse dispuesta a colaborar con la Administración china, aunque, al parecer, esta compañía no ha adoptado siempre un perfil bajo. Wang Lifu, un analista de la consultora especializada en la industria de los semiconductores ICwise, defiende que el Gobierno chino sospecha que Micron ha ejercido presión sobre la Administración estadounidense con el propósito de propiciar la puesta en marcha de sanciones sobre sus competidores chinos.

El panorama no pinta bien para Micron Technology, que, para rizar el rizo, cerró su centro de diseño de circuitos integrados de Shanghái a finales de 2022. No obstante, esto no es todo. China se está defendiendo, y los siguientes en caer podrían ser los fabricantes de chips de Corea del Sur y Japón. Wang Lifu sospecha que este movimiento de la CAC es también un toque de atención para los países asiáticos que han alineado sus intereses con los de Estados Unidos. Tiene sentido, por lo que no sería extraño que durante las próximas semanas las surcoreanas Samsung y SK Hynix también se vean sometidas al escrutinio de la CAC.

