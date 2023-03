China promete sueldazos para atraer talento: el salario mínimo en su industria de los chips se ha doblado

El sector de los semiconductores en China necesita contratar durante este año al menos a 200.000 trabajadores más. Esta previsión es muy fiable por un motivo: procede de un estudio elaborado conjuntamente por el Centro para el Desarrollo de la Industria de la Información, que es una organización que depende del Gobierno chino, y por la Asociación de la Industria China de los Semiconductores.

Este país asiático de proporciones continentales necesita atraer nuevo talento a su industria de los chips. De lo contrario no conseguirá sobreponerse a la presión que está ejerciendo sobre ella Estados Unidos a la cabeza de la alianza occidental con el propósito de estrangular su desarrollo tecnológico y armamentístico. Países Bajos y Japón son los principales fabricantes de equipos de fotolitografía, y ya han confirmado que sus máquinas más avanzadas no llegarán a China.

En esta delicadísima coyuntura la Administración de Xi Jinping solo tiene una opción: independizarse completamente de los países extranjeros desarrollando su propia tecnología de producción de circuitos integrados. El problema es que esta estrategia requiere invertir muchísimos recursos. China los tiene, por lo que a priori este no es el mayor desafío al que se enfrenta. Su mayor reto es el tiempo.

A ASML le llevó aproximadamente dos décadas poner a punto sus equipos de fotolitografía de ultravioleta extremo (UVE). Y contó con la ayuda de empresas y equipos de investigación estadounidenses, alemanes y de otros países, así como con el respaldo económico de grandes inversores. El plan de China a medio plazo pasa por poner a punto en Hong Kong un centro tecnológico y de innovación internacional inspirado en el modelo estratégico que tan buenos resultados ha dado a Singapur. No obstante, ante todo necesita atraer talento tanto interno como procedente del extranjero.

La demanda de personal cualificado para el sector de los chips está por las nubes

La ley de la oferta y la demanda no da tregua. Todos sabemos cómo funciona en el ámbito de los precios: si la demanda de un producto cae, su precio se reduce. Si, por el contrario, la demanda aumenta, su precio se incrementará. En el ámbito laboral sucede algo muy parecido. Si las empresas necesitan personal cualificado y les cuesta encontrarlo se verán obligadas a competir entre ellas para atraer la atención de las personas que encajan en el perfil que buscan. Y la manera más eficaz de atrapar talento requiere subir los salarios.

Si las empresas necesitan personal cualificado y les cuesta encontrarlo se verán obligadas a competir entre ellas

Esto es justo lo que están haciendo los fabricantes de chips en China. De hecho, ahora mismo el salario mínimo que están ofreciendo a las personas que llegan a esta industria multiplica por dos el que ofertaban hace solo unos meses. Y buena parte de estos candidatos son personas que acaban de finalizar sus estudios de ingeniería y que, por tanto, todavía no tienen experiencia laboral en este sector. Al parecer las condiciones económicas son tan buenas que incluso personas con formación en otras áreas se están reciclando para poder incorporarse a la industria china de los semiconductores.

No obstante, China se está topando con un problema grave. Sus empresas no solo tienen problemas para encontrar el personal altamente cualificado que necesitan; además, el sistema educativo chino no está respondiendo a sus necesidades. Esto ha provocado que el Gobierno decida inspirarse en el modelo de Taiwán y Estados Unidos, que favorece que las empresas tengan una relación directa y muy cercana con las universidades para adecuar la formación de los estudiantes a las necesidades reales de la industria y fomentar la investigación.

La estrategia que implementa el fabricante taiwanés de semiconductores TSMC desde hace años confirma que este modelo funciona. Esta compañía tiene actualmente los nodos litográficos más avanzados (solo Samsung está consiguiendo seguir su ritmo) y acapara el 54% del mercado. Es evidente que le va bien. Y la forma en que consigue el personal que necesita pasa por tener centros de investigación muy avanzados dentro de las principales universidades del país. En Taiwán un estudiante de un posgrado de tres años solo pasa seis meses en clase. Durante el resto del tiempo completa su formación en los centros de investigación o en las propias empresas de semiconductores.

