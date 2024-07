Una empresa de Barcelona quiso probar la semana de cuatro días. Terminó despidiendo a un empleado por tener dos trabajos

A veces la vida nos muestra situaciones paradójicas en las que un directivo que busca el bienestar de sus empleados con la semana laboral de cuatro días, termina por despedir a uno de ellos por compaginar dos empleos simultáneos.

Para dar una vuelta de tuerca más a esta historia que ha publicado Genbeta, cabe mencionar que el CEO de la empresa prodigaba en sus redes sociales las ventajas de tener un “Side Hustle” o empleo secundario.

Preparándose para la semana de cuatro días. Patrick Synge es cofundador y director comercial de Metrickal, una empresa de contratación remota con sede en Barcelona. El empresario, quiso probar a implementar la semana de cuatro días para sus empleados, por lo que necesitaba conocer en qué empleaban sus empleados el tiempo de su jornada para optimizarla. Algo imprescindible para dar el salto a este tipo de jornada, que no significa hacer el trabajo de cinco días en cuatro, sino optimizar la jornada para tardar menos en completar las tareas.

El primer paso para hacerlo fue pedir a todos los empleados que instalaran en sus equipos de trabajo el software DeskTime, un programa de seguimiento de tiempo que monitoriza qué programas usa y durante cuánto tiempo cada empleado. De ese modo, podría plantear cambios y optimizar los procesos para implementar la semana de cuatro días.

Bajo rendimiento y tareas que no le corresponden. Al analizar los datos de DeskTime, el empresario descubrió que, un empleado con el que ya había tenido varias reuniones por bajo rendimiento, estaba realizando tareas con aplicaciones que no le correspondían para su puesto en Metrickal.

El empleado, que trabajaba 100% en remoto, hacía un tiempo que no entregaba las tareas en los plazos y varios clientes se habían quejado por su trabajo. "Si bien mostró algunos signos de mejoría, su rendimiento general no cambió mucho. Esto supuso una carga importante para el resto del equipo, que tuvo que cubrir sus turnos y hacer frente a los plazos incumplidos", aseguró Patrick Synge a Business Insider. “Tenía la sensación de que estaba haciendo algo al margen, pero como no había pruebas, no quería sacar conclusiones precipitadas”.

El empleado se olvidó del software. En el análisis de los datos recopilados por el software de monitorización, el directivo descubrió que el empleado pasaba más de la mitad de su jornada trabajando para una empresa estadounidense, de cuyo rastro había quedado constancia en los informes del software. "Parece que se olvidó del software de rastreo, ya que una vez que se descarga, no requiere ningún encendido y apagado manual. Probablemente, lo habría despedido de todos modos, pero los datos rastreados eran la prueba contundente que faltaba".

Sin embargo, lo que verdaderamente irritó a Synge fue la falta de respeto del empleado hacia sus compañeros que tuvieron que, por su escaso rendimiento, tuvieron que adoptar parte de sus tareas. "No fue justo ni respetuoso con el equipo, y eso es algo que no puedo tolerar, sus acciones fueron simplemente egoístas", declaró el directivo.

Dos empleos, pero ¿cuál de ellos es el principal? No es ni el primer caso, ni probablemente sea el último, de empleados que combinan dos o mas empleos a la vez en su jornada laboral remota. El problema es que el rendimiento del empleado había caído y no estaba cumpliendo con su primer empleo. "Como empresario, tengo que pensar primero en mi negocio y en mis clientes. No puedo darme el lujo de perder clientes porque alguien quiere ganar dinero extra", sentenció el directivo.

De hecho, se da la circunstancia que Patrick Synge es un firme defensor de lo que se denomina “Side Hustle” o trabajos secundarios, ofreciéndolos como una opción para captar vendedores externos para sus productos. Toda una paradoja en la que Patrick asumía que era el empleo principal de ese empleado, pero nunca consideró que, tal vez, era el empleo secundario.

España cada vez más pluriempleada. Si bien es cierto que en España este fenómeno de empleos simultáneos no está tan extendido como en otros países, un estudio realizado por Infojobs apunta a que un 15% de los empleados en España tienen al menos dos empleos (que no tienen por qué ser simultáneos, sino compaginados).

El 40% de estos empleados pluriempleados lo hacen para complementar los bajos salarios en jornadas partidas o por horas, mientras que el 32% lo hace por aportar ingresos adicionales a su salario principal.

