Un ingeniero de 22 años combinó dos empleos a jornada completa. Su secreto: hacer lo mínimo para que no le dieran más trabajo

El trabajo en remoto ha permitido optimizar el tiempo que los empleados dedican a cumplir su jornada laboral, eliminando de la ecuación los desplazamientos hasta la oficina y mejorando la conciliación laboral. Sin embargo, también ha permitido que los empleados más eficientes puedan tener dos empleos simultáneos.

En los últimos años, hemos contado varios casos de empleados que se han pluriempleado en varios trabajos simultáneos aprovechando mejor su tiempo para obtener mayores ingresos.

Un joven ingeniero que optimizó su jornada. Business Insider recogió la historia de Jason, un joven ingeniero de software de 22 años con un contrato de trabajo remoto a jornada completa. El ingeniero se organizó su jornada de tal forma que, lo que se suponía que debía ocuparle 40 horas a la semana, en realidad no le ocupaban más de 15 horas. Por ello recibía un salario de 75.000 dólares. Un sueldo medio alto para tratarse de un puesto de desarrollador en EEUU.

Ocupar el tiempo para sacarse un dinero extra. Al optimizar tanto su jornada, Jason pensó en ocupar el resto del tiempo disponible en hacer pequeños trabajos puntuales como freelance. Sin embargo, en noviembre de 2021 decidió aceptar un segundo empleo a jornada completa teletrabajando, muy similar al que ya tenía. "Sentí que mi carga de trabajo en mi primer trabajo era lo suficientemente baja, y sabía que, si no podía manejarlo, simplemente podría renunciar a uno de los trabajos”.

El joven ingeniero aporta pruebas al medio americano de que, en total, el salario de ambos empleos suma unos 144.000 dólares y no les dedica más de 20 o 30 horas semanales.

El secreto de Jason: hacerse el tonto. Jason asegura que, en ocasiones, compaginar ambos empleos resulta estresante. Sobre todo, cuando le programan reuniones que se superponían con las de su otro empleo, o cuando le llega alguna carga de trabajo extra.

En esos casos, Jason asegura que aparenta ser mucho más torpe de lo que en realidad es, bien retrasando entregas que ya ha terminado, haciendo ver a los compañeros que necesita algo más de tiempo para acabarlas, y rechazando aceptar una mayor carga de trabajo. "Siempre que puedo, trato de parecer algo incompetente para que mis compañeros de trabajo sean más comprensivos cuando me tomo un tiempo para terminar una tarea y para que no me den muchas tareas difíciles", declaraba Jason.

Jason no está solo. Uno de los efectos del teletrabajo ha sido el de dotar del poder de la ubicuidad a quienes saben (y puede) optimizar el tiempo que dedica a su trabajo para aceptar un segundo empleo. El caso de Jason no es un caso aislado.

En Reddit hay una enorme comunidad de “pluriempleados” con más de 176.000 miembros. En ella, los pluriempleados intercambian consejos, trucos y ofertas de empleo que pueden interesar a otros miembros.

El pluriempleo en España. En nuestro país, la realidad del teletrabajo no es tan optimista y a los ingenieros de software como Jason no les sobra tanto tiempo al final de su jornada. No obstante, según los últimos datos recogidos por la Encuesta de Población Activa (EPA), el pluriempleo ha mantenido una tendencia alcista desde el final la pandemia, registrando altibajos en 2022. En el último trimestre de 2023, en España había 593.500 personas con dos empleos o más, alcanzando cotas por encima del 15% de la población activa.

