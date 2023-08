A los españoles les sobra mes al final del sueldo. El 15% de los trabajadores necesita más de un empleo para vivir

El empleo está registrando cifras de récord en los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) alcanzando los 20,89 millones de cotizantes, mientras los niveles de paro se situaban en cotas mínimas que no se registraban desde hace 15 años. Pese a esas buenas cifras, la realidad es obstinada y los bajos salarios unidos al alza en los precios de la cesta de la compra y energía hacen que muchas personas necesiten más de un empleo para hacer frente a sus necesidades básicas.

Con un empleo no es suficiente. Según un estudio realizado por Infojobs, el 15% de los trabajadores en España necesita complementar su salario con un segundo empleo. El principal motivo para el pluriempleo son los bajos salarios con un 40% de los encuestados, mientras que el 32% afirma que lo hace solo por obtener algunos ingresos adicionales.

El estudio registra que el volumen de pluriempleados en España es el más alto desde que se tienen registros. Según datos del Instituto Nacional de Estadística del segundo trimestre de 2023, hay 588.300 personas ocupadas pluriempleadas con un segundo empleo. Esta cifra supone un incremento del 7,4% con respecto al mismo periodo del año pasado, y un 21,1% más que en el segundo trimestre de 2019, en el que se registraron 486.600 personas pluriempleadas.

el 15% de los empleados ha trabajado o trabaja en varias empresas

Pay Them More. El famoso ‘Pay Them More’ pronunciado por Joe Biden para solucionar el problema de la falta de mano de obra en Estados Unidos tras la pandemia podría aplicarse en España, ya que los bajos salarios son el motivo por el que 1 de cada 6 trabajadores en España necesita un segundo empleo.

Según datos del IX Monitor Anual Adecco sobre Salarios, en el que se compara el salario medio bruto en España con el del resto de países de la Unión Europea, el salario medio en nuestro país se sitúa en 1.822 euros frente a los 2.302 euros de media en los países de la Unión Europea. La diferencia es una media de 480 euros menos al mes o 5.760 euros menos al año.

Los jóvenes los que más lo necesitan. El empleo juvenil es el más castigado desde los distintos puntos de vista. Para empezar, a los jóvenes en España les cuesta mucho encontrar un empleo dejando una tasa de desempleo del 30,03% en menores de 25. A ese problema se suman los bajos salarios que perciben los jóvenes. Los datos recogidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social indican que el salario medio de un joven de 20 a 24 años en España es de 12.925 euros anuales, solo 166 euros más que en 2007.

Porcentaje de pluriempleados por edad

Estos bajos ingresos hacen que los jóvenes entre 16 y 34 años sean los más pluriempleados, concretamente el 32% del segmento de 16 a 24 años y el 22% de quienes tienen entre 25 y 34 años. A medida que los sueldos se van incrementando, disminuye la necesidad de pluriempleo, y en el rango por encima de los 54 años, la tasa de pluriempleo se reduce al 12%.

Poniendo fin a los mitos. El informe de InfoJobs sirve también para poner fin a muchos tópicos. Andalucía es una de las comunidades autónomas en la que más pluriempleados se concentran con un 19,5%, de los cuales el 8,5% lo hacen para varias empresas. Si cruzamos estos datos con los del IPC para Andalucía, encontramos que esta ha sido una de las comunidades más castigadas con una subida del 2,6% frente al 2,3% de la media nacional, y 4 décimas por encima del mes anterior.

En el extremo opuesto encontramos a la comunidad de Madrid, con un 14% de trabajadores pluriempleados.

