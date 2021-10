Si bajas el sueldo no es semana laboral de cuatro días, es reducción de jornada: la polémica por los recortes que enfrenta a empresas y sindicatos

La semana laboral de cuatro días cada vez suena con más fuerza en nuestro país. Distintos partidos y gobiernos, como el de la Comunidad Valenciana, quieren impulsarla, los sindicatos la reclaman como una medida para mejorar las condiciones de los trabajadores y varias empresas, como Telefónica o Desigual, han anunciado que la van a probar con parte de sus plantillas. Sin embargo, el concepto de esta jornada reducida parece que no está todavía del todo claro, y algunas compañías lo estarían aprovechando para vender como semana laboral de cuatro días algo que, en realidad, es un recorte de las condiciones de trabajo de sus empleados.

Y es que, según las distintas fuentes académicas y sindicales consultadas por Xataka, si la disminución de la jornada implica un recorte en el sueldo, no se puede hablar de semana laboral de cuatro días, sino de una mera reducción de jornada, un mecanismo de ajuste que pueden usar las empresas desde hace tiempo, que está recogido en el Estatuto de los Trabajadores y que supone un deterioro de las condiciones de vida de los empleados, que ven recortado su poder adquisitivo.

Aunque esa reducción no sea del 20% del sueldo, es decir, la parte proporcional al día que se trabaja de menos, como ocurre con Telefónica y Desigual, que llegaron a un acuerdo con sus empleados para que el recorte fuese de sólo un 7% y un 6%, respectivamente. Los expertos lo dejan claro: con cualquier recorte salarial, aunque sea mínimo, no se puede considerar semana laboral de cuatro días.

“Si hay una reducción de sueldos estaríamos hablando de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, lo que sería un mecanismo de flexibilidad interna de la empresa, pero no se puede llamar semana laboral de cuatro días, no tendría nada que ver con el concepto de reducción de la jornada de trabajo”, explica José Manuel Gómez, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla.

En términos parecidos se expresa Jon Bernat Zubiri, profesor de Relaciones Laborales de la Universidad del País Vasco y experto en la semana laboral de cuatro días: “Rebajar el sueldo por trabajar menos es una medida de regresión. No se puede vender que has implantado semana laboral de cuatro días si atacas el bolsillo de los trabajadores”.

Así, tanto los expertos como los sindicatos entienden que la semana laboral de cuatro días, conceptualmente, es un avance social parecido a la implantación de la jornada de ocho horas hace más de 100 años, por lo que todo lo que implique ganar menos dinero desvirtúa su razón de ser. Y, de hecho, la Unión General de Trabajadores (UGT) considera que puede llegar a ser hasta contraproducente: “Si la reducción de la semana laboral implica un recorte salarial, la medida pierde todo su potencial, en la medida en que el empleo generado sería precario”, explican en su estudio Por una jornada laboral de 32 horas semanales.

La patronal, por su parte, no ha querido pronunciarse al respecto. Desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) han dicho a Xataka que hasta que el tema no esté realmente sobre la mesa no entrarán a valorarlo.

La semana laboral de cuatro días en España

De esta forma, una vez tenemos más claro qué es una semana laboral de cuatro días o 32 horas, surge una pregunta fundamental, ¿está preparada España para un cambio de estas características? Aquí los expertos tienen opiniones algo más dispares.

“Teniendo en cuenta la evolución de la productividad y de los salarios reales en las últimas décadas, está más que justificada una reducción de la jornada que no implique reducción salarial y que, además, es económicamente viable en el caso español”, opina Verónica Castrillón, profesora de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco.

Una afirmación con la que no está de acuerdo José Luis Cendejas, investigador del Instituto de Estudios Económicos de la Universidad Francisco de Vitoria: “Para que una empresa acepte eso tiene que estar en condiciones de poder ofrecerlo por sus beneficios, su situación financiera y por su productividad, para que no salga perdiendo, y eso, en la situación actual en la que nos encontramos, lo veo muy difícil, aunque en algunos sectores muy concretos pueda salir adelante”.

Desde la Comunidad Valenciana, primera región de España que va a potenciar la semana laboral de cuatro días mediante un plan de subvenciones a empresas, creen que la clave está en la reorganización de la actividad de las empresas: si se aplica la tecnología y nuevas herramientas y estrategias de gestión, se puede conseguir producir lo mismo en menos tiempo, por lo que se podría reducir el tiempo de trabajo sin que las compañías acusasen el cambio en sus balances de resultados.

“Empíricamente sabemos que trabajar menos horas te hace más productivo, pero quizás no tanto como para compensar un día menos de trabajo, por eso nosotros también hablamos de una mejora en la organización de las empresas”, señala Enric Nomdedéu, secretario de Empleo de la Generalitat de Valencia y principal impulsor del plan.

Estas empresas ya lo están probando

En España son varias las empresas que ya están probando esta jornada laboral reducida. Dos de ellas, Telefónica y Desigual, con una reducción de sueldo, por lo que, como hemos visto, no se ajustarían a la definición de semana laboral de cuatro días. Y, de hecho, los compañeros de Magnet informaron de que muchos de los trabajadores de la telco española habrían rechazado acogerse a este medida, precisamente, porque no querían ver recortados sus salarios.

Otras compañías sí están aplicando la semana laboral de cuatro días de acuerdo con la definición de los expertos. Una de ellas, Software del Sol, lleva ya dos años con esta jornada reducida sin tocar el sueldo de los empleados, y aseguran que su productividad ha aumentado y que en este tiempo han crecido un 20%, a pesar de la pandemia de coronavirus. Otra, Good Rebels, inició una prueba piloto en julio para ver cómo les iba.

La asociación 4suma!, por su parte, está probando la semana laboral de cuatro días en el sector hostelero sin reducción de sueldos, y también señalan que su productividad ha aumentado.

En cualquier caso, tanto los expertos como los impulsores de estos planes en el sector público y privado subrayan que no puede haber un único modelo de semana laboral de cuatro días o 32 horas. Cada sector y cada empresa tiene dinámicas y necesidades diferentes, por lo que, de querer aplicar esta jornada reducida, tendrán que estudiar la mejor forma de hacerlo para ser igual de productivos en menos tiempo.