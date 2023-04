2022 fue un año negro para la valoración bursátil de las Big Tech. Pero en 2023 lo están petando a lo grande de nuevo

Si una imagen vale más que mil palabras, en el terreno de la información financiera ese mérito lo ostenta un tipo muy concreto: los gráficos. No hay mejor forma de entender por ejemplo el varapalo bursátil que se llevaron las Big Tech en 2022 que echar un vistazo a la curva inclinada —con más o menos vaivenes según el caso, pero un dibujo claramente decreciente— que trazaron las cotizaciones de grandes empresas del sector, como Google, Amazon o Meta. Durante el primer trimestre de 2023 esa misma curva deja sin embargo un dibujo bien distinto.

Si 2022 fue un mal año para la valoración de las grandes multinacionales tecnológicas, en 2023 parecen estar remontando con fuerza.

¿Qué dicen los datos? Que al menos algunas de las grandes compañías tecnológicas han logrado trazar una curva creciente en lo que va de 2023, con oscilaciones, vaivenes e itinerarios diferentes en función del caso, pero mostrando por lo general una tendencia de recuperación tras el "pinchazo" de 2022.

Así lo refleja Axios, que muestra cómo en lo que va de ejercicio, entre el 31 de diciembre y 29 de marzo, Meta ha experimentado un alza del 71%, Tesla del 57%, Apple del 24%, Microsoft del 17% y Alphabet del 15%. El Standard and Poor's 500 (S&P 500), el índice bursátil que rastrea las acciones de las 500 mayores firmas que cotizan en la bolsa estadounidense, creció durante el mismo lapso un 5%.

