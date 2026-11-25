Ahora que la atención de tantísimas personas está centrada en el Grand Theft Auto VI, si queremos divulgar sobre un tema puede ser una gran idea meterlo de lleno dentro del juego. Esa es la idea que tuvieron un grupo de geocientíficos de la Universidad de Potsdam, en Alemania. Querían mostrar a la población la cara más cruda del cambio climático, así que inundaron la ciudad de Los Santos del GTA V. Dado que esta está inspirada en Los Ángeles, el objetivo era demostrar cómo podría evolucionar allí el aumento del nivel del mar en los próximos siglos. El resultado es bastante preocupante.

Dos escenarios. Los autores del estudio que se acaba de publicar reprodujeron en 3D la ciudad de Los Santos y la sometieron a dos escenarios climáticos dispuestos en el Quinto Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), un organismo de la ONU encargado de evaluar los conocimientos científicos sobre el cambio climático. El primer escenario que se tuvo en cuenta describe un planeta en el que se ha logrado reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En el segundo, en cambio, estas han seguido aumentando. De aquí en adelante los veremos como escenario optimista y escenario pesimista.

Los Santos inundado. Con el escenario optimista, para 2300 el nivel del mar aumentaría hasta engullir un 2,2% de su superficie actual. En el pesimista, la pérdida sería del 5,1%, con el agua subiendo hasta a 5,18 metros de altura. Además, para 2500 todo esto estaría afectando a sistemas tan importantes como las infraestructuras para el tratamiento de aguas residuales y la producción de energía. Puede parecernos que 2300 está muy lejos, pero en realidad no son tantas generaciones. Tomar acción pensando solo en el corto plazo y no en nuestros descendientes es bastante egoísta y tú que nos estás leyendo no lo eres. ¿A que no?

Simulaciones realistas. Hay tres puntos de Los Santos en los que los patrones de inundación fueron muy fieles a los que se han visto en otros estudios, con simulaciones de la verdadera Los Angeles. Estos puntos son Vespucci, que equivale a Venice Beach, el Puerto de los Santos, que lógicamente sustituye al Puerto de Los Ángeles, y Chumash, que sería la Malibú del GTA. Esto demuestra que el modelo de estos científicos alemanes es bastante realista.

Es solo divulgación, pero sirve. Podríamos pensar de qué sirve analizar un escenario que imita a otro, en vez de centrarnos directamente en el original, pero en realidad todo tiene sentido. En divulgación científica es muy útil recurrir a recursos del día a día de las personas para dar a conocer temas que de otro modo podrían ser algo más complejos. Y lo cierto es que en estos momentos hay pocas cosas más cotidianas que el GTA. Si en mitad de esta fiebre por el juego se consigue concienciar a algunas personas para que pongan su granito de arena en la reducción de emisiones, habrá valido la pena hacer este estudio que algunos tacharán de frikada y otros de genialidad.

Imagen |GTA VI

En Xataka | No tengo una consola y no sé por dónde empezar: cómo puedo jugar a 'GTA VI' gastando el menor dinero posible