Remolcar icebergs desde la Antártida a Ciudad del Cabo: una posible solución a la severa sequía que azota a la ciudad

El deshielo es una de las principales consecuencias del cambio climático, y por aquí solemos dar eco a los récords que por desgracia vemos en este sentido en los cascos polares. Una de estas consecuencias es la fragmentación en grandes trozos de hielo, y precisamente rescatar icebergs puede ayudar a solucionar la escasez de agua en Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

La ciudad se está viendo en una situación límite en los últimos tres años, como leíamos en el New York Times a fecha de enero de este año cuando el suministro de agua de la ciudad amenazaba con quedarse completamente seco. De momento el temido "día cero" no ha llegado, pero la ciudad sigue luchando porque esto no ocurra y la última idea es recurrir a su continente vecino por el Sur: la Antártida.

Soluciones on the rocks

La idea concretamente es de Nick Sloane, experto en salvamento que comunicó a Reuters que intentaba reunirse con representantes del gobierno e inversores privados para crear un sistema en el que se pudiesen recoger los icebergs del océano para fundirlos y aprovechar los millones de litros obtenidos en agua potable.

Dado que las lluvias no llegan y la urgencia de medidas que vive la ciudad, el experto afirma que es un recurso en el que nadie ha caído y que puede ser la única opción para solventar la crisis de sequía. Una idea que tampoco es la primera vez que se plantea, dado que en 2017 se pensó como fuente de agua alternativa para los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

¿Pero se puede remolcar un iceberg en serio? Sí, siempre dependerá del tamaño y de a dónde se lleve, pero como leíamos en la notica de EAU hay compañías que lo hacen, si bien no es para reaprovecharlos, sino para evitar posibles colisiones.

Sloane asegura que su equipo puede recoger icebergs con un sistema parecido, envolviéndolos con una suerte de lona (que los protege y reduce la evaporación) y llevándolos en tanque desde la Antártida hasta el sur de África. Posteriormente se triturarían (con una fresadora), produciéndose una especie de lodo acelerándose el proceso de fundición natural.

Lo que puede costar a varios niveles

Según el experto un iceberg puede dar 150 millones de litros de agua al día durante un año, lo que equivaldría aproximadamente al 30% de lo que la ciudad necesita. Es decir, tampoco se trataría de que fuese un proceso continuo y de que se recogiese un gran número de fragmentos de hielo, sino que bastaría con tres o cuatro de estos icebergs asumiendo que la operación tiene un rendimiento neto como el que afirma Sloane.

Otro aspecto que no ha comentado (o no han reportado) es el del coste. Según lo que leíamos en el proyecto para EAU, el coste de un navío capaz de realizar esta operación es de unos 75.000 dólares al día, por lo que habría que ver si los 130 millones de dólares que el proyecto cuesta en este caso compensan económicamente.

Por otro lado está el impacto que esta técnica pudiese tener en el ecosistema, si es que recurrir a icebergs para solucionar los problemas de sequía se pusiese en práctica en más casos tropezando de nuevo en la misma piedra de la explotación incontrolada que el ser humano ha hecho de los bosques y otros recursos. Veremos si tras reunirse con gobierno e inversores lo ponen en marcha, por el momento la autoridades no han comentado nada al respecto.

