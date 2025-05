Si la pregunta es si hay una "invasión" de polillas en Murcia, la respuesta es la de todos los años por estas fechas

Suben las temperaturas en España. La Agencia Estatal de Meteorología ya ha lanzado el primer aviso de que rozaremos los 40º esta recta final de mayo. Se espera que la primera quincena de junio sea más seca y cálida de lo habitual, y con ese aumento de temperaturas, estas últimas semanas hay algo que ha proliferado: los bichos. Vuelven los mosquitos, pero en algunas zonas de Murcia hay otro tipo de invasión: la de las polillas.

Ya se habla de “plaga”, pero ni es una plaga ni es raro que haya más polillas en Murcia.

¡Alerta! “Polillas en Murcia” ya es una tendencia en redes como TikTok, donde se habla de una auténtica invasión, pero hay usuarios de otras partes del país que están reportando un aumento de la población de estos insectos. Muchos de los vídeos comienzan con un “qué está pasando con las polillas”. Y la respuesta es que no está pasando nada fuera de lo común.

Como leemos en La Verdad, los vecinos se quejan de que el número aumenta por la noche y esto también es completamente normal. De hecho, el año pasado se empezó a llamar la atención por un aumento de polillas la primera semana de junio.

Sospechosas habituales. Cada año por estas fechas, el levante español, así como gran parte de la península, reportan un aumento de la presencia de estos lepidópteros, sobre todo al caer la noche. El motivo es que se sienten atraídas por la iluminación artificial, motivo por el que es más fácil verlas en ciudades, pero como decimos, es algo cíclico y que nada tiene que ver con una invasión o algo exótico.

La pequeña del limonero

Hay dos especies sospechosas. Por un lado, la Prays citri, o “polilla del limonero”. Se trata de un lepidóptero que tiene un objetivo claro: los cítricos. Tiene un tamaño de unos 10 milímetros y es una especie que experimenta picos poblacionales en primavera y verano. En algunas comarcas productoras de cítricos en Murcia se están viendo estos días, y estas polillas son sólo una de las especies de insectos que hay que combatir para que no afecten a la cosecha.

Y la Autographa gamma

Por otro lado, tenemos a la Autographa gamma, una polilla de mayor tamaño (que puede llegar a los 45 milímetros y que es la que más revuelo puede estar causando estos días. Es una polilla nocturna que habita en la península ibérica y en el norte de África que, además, es migratoria. Con el aumento de temperaturas, las poblaciones se disparan y emprenden su camino a regiones en las que no pueden sobrevivir en invierno, como el norte de Europa.

De plaga, nada. Aprovechando las corrientes de aire rápidas, las Autographa gamma emprende su viaje del sur al norte en estas fechas, ocurriendo lo contrario en otoño, cuando regresan del norte a las áreas de cría del Mediterráneo y África. Esto quiere decir que, cuando empieza el calor, pasan unos días en el levante español mientras recorren la zona rumbo al norte.

El servicio de Zoonosis del Ayuntamiento de Murcia ha confirmado al diario La Opinión que estos días han recibido varias llamadas de vecinos alertando sobre este hecho, pero que no es nada fuera de lo común. También aclaran que no son polillas de la ropa, no transmiten enfermedades y no son un peligro. Y desde Sanimur, una empresa murciana de control de plagas, han confirmado a nuestros compañeros de Directo al Paladar que “puedes tenerlas o no tenerlas, pero no es ninguna plaga. No es verdad”.

Cada vez… ¿antes? El problema de este año es que los ciclos de estas especies parecen haberse adelantado. Ha sido una primavera especialmente lluviosa, por lo que ese aumento de humedad y vegetación provoca que haya más insectos que, con la llegada de temperaturas más altas, den como consecuencia una explosión poblacional.

No quiere decir que haya más de lo habitual, sino que han llegado antes. José Luis Viejo Montesinos es catedrático de zoología y miembro de la Sociedad Española de Entomología y comenta a ABC que se sorprende de que se hable de “plaga” y recomienda algo tan sencillo como que “si te encuentras con una de estas polillas, dales un manotazo si te molestan y nada más”.

