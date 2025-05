AEMET confirma que el calor ya está aquí: primeros avisos amarillos y los termómetros encaminados hacia los 40º

La semana pasada, los meteorólogos advertían de un cambio en la tendencia atmosférica, la llegada del calor, con un importante ascenso de las temperaturas. Conforme han avanzado los días, las previsiones no solo han confirmado el ascenso térmico, también parecen indicar que nos espera algo más de calor del inicialmente previsto.

Suben las temperaturas. La última semana de mayo va a estar marcada por el primer episodio cálido del año, con temperaturas por encima de los 35º Celsius en algunas zonas del sur peninsular. El meteorólogo Mario Picazo, en eltiempo.es, advertía de la posibilidad de que los termómetros alcancen los 40º durante los próximos días.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido una nota informativa para ponernos sobre aviso del evento cálido que tenemos por delante. En la nota, AEMET advierte de un aumento “bastante generalizado y progresivo”, que dejará durante los días de hoy lunes y mañana martes temperaturas de entre 36º y 38º en el valle del Guadalquivir y los 35º en el del Guadiana.

Las previsiones señalan que el episodio irá profundizándose a medida que avance la semana, siendo el jueves y el viernes los días en los que más calor se espera (aunque la incertidumbre es alta en las predicciones hacia el final de la semana). AEMET señala que estos días las temperaturas máximas se situarán en torno a los 35º en la meseta norte, 37º en los valles del Ebro y del Tajo y 39º en el bajo Guadiana. La cuenca del Guadalquivir será la más afectada: en ella se esperan temperaturas de entre 40º y 42º.

Las excepciones. Aunque buena parte de la España peninsular y Baleares serán testigos de este episodio cálido, hay una zona que parece mantendrá temperaturas más frescas. Se trata del área Cantábrica y del norte de Galicia. Las corrientes de aire del norte evitarán que los termómetros se disparen en esta región. También se espera que las islas Canarias se libren del episodio, gracias a la los vientos alisios.

Aviso amarillo. Además de la nota informativa, la Agencia también ha emitido los primeros avisos amarillos por temperaturas máximas de 38º. Estará vigente el miércoles durante casi toda la tarde en la región de la Campiña sevillana y en la Depresión central de Lleida.

Tiempo anticiclónico. La explicación a este calor repentino es sencilla y está sobre el Atlántico. Se trata de un anticiclón, cuyos efectos van a notarse en la mayor parte del territorio. Tal y como explican los expertos, nos espera estabilidad a nivel atmosférico con cielos despejados que implicarán un aumento en la insolación y con ella el incremento en las temperaturas.

Según detalla AEMET, a partir del miércoles una dana situada entre Canarias y el golfo de Cádiz, va a ser la responsable de que la situación empeore a partir del miércoles. Lo hará arrastrando “una masa de aire cálido, seco y con polvo en suspensión, de origen africano, primero sobre Andalucía y mar de Alborán y posteriormente sobre el centro peninsular”.

¿La primera ola de calor? Algunos se preguntan ya si podemos hablar de la primera ola de calor de la temporada. La respuesta, por ahora, es que no. La respuesta, por ahora, es que no. Aunque no existe una definición precisa de lo que es una ola de calor, AEMET emplea un criterio definido: se trataría de un “episodio de al menos tres días consecutivos, en que como mínimo el 10% de las estaciones consideradas registran máximas por encima del percentil del 95% de su serie de temperaturas máximas diarias de los meses de julio y agosto del periodo 1971-2000”.

Según explican los expertos, no se espera que el episodio de esta semana cumpla con los tres requisitos temporal, espacial ni de intensidad que definen una ola de calor.

