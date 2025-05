El mejor aceite de oliva del mercado terminó friendo ajos: Sam Altman ha demostrado cómo ofender a un productor de aceite de Jaén

El diario económico Financial Times entrevistó al fundador y CEO de OpenAI mientras preparaba la comida que posteriormente iban a "disfrutar" mientras seguía conversando con la redactora del diario. Dos detalles en la preparación del plato llamaron la atención: la enorme cantidad de ajo que iba a usar para condimentar el plato de pasta que estaba cocinando y, lo que es peor, el tipo de aceite de oliva que usó y cómo lo empleó.

Los productores jienenses no tardaron en poner el grito en el cielo ante semejante ofensa: el millonario estaba usando un aceite de oliva de la mejor calidad para sofreír el ajo. Una simple consulta a ChatGPT lo habría evitado.

Mejor CEO que cocinero. Sam Altman se ha hecho millonario gracias a su papel en el desarrollo de ChatGPT, pero definitivamente no le ha preguntado a su chatbot cómo cocinar una pasta con ajo y, sobre todo, con qué tipo de aceite cocinarla.

La cantidad de ajo utilizada llamó la atención de la reportera que, temiéndose el indigesto desastre que se le venía encima, aseguraba: "parece que hay una terrible cantidad de ajo aquí. Creo que nunca he visto tanto ajo picado". Todo ello mientras Altman vertía alegremente un buen chorro de aceite de oliva premium sobre una sartén.

La empresa que embotella el aceite que usó Altman en su receta ha reprochado al millonario el uso de un producto de primera calidad que requiere un gran esfuerzo de producción para algo que podría hacer con otro aceite mucho más barato que, además, tenía justo al lado. "Imagina ser el CEO de la empresa de IA más grande del mundo... y cocinar pasta con Drizzle", publicó el fabricante del aceite.

Toca sobre la imagen para acceder al mensaje original

El mejor aceite del mundo no es para freír. El aceite que Altman usó en su receta es el Graza Drizzle, un aceite considerado por The New York Times como uno de los mejores del mercado estadounidense y que, para más señas, se produce a base de la variedad Picual que se cultiva en el olivar de Jaén. El precio de una botella de 500 ml de este oro líquido es de 21 dólares, según su página web.

Lo curioso de todo es que, justo al lado del Graza Drizzle, en el que claramente se indica que es para uso en crudo por las refinadas notas de sabor, había una botella de Graza Sizzle de 750 ml de 16 dólares la botella. Según la información de la marca y la etiqueta del producto, el Sizzle está especialmente indicado para saltear verduras y pasta.

Una decisión arriesgada. Más allá de la afrenta al oro líquido jienense, solo equiparable a añadir chorizo a la paella o mancillar la tortilla de patatas, el uso del aceite Drizzle para freír puede resultar nocivo para la salud. Tal y como la marca indica, el Drizzle, a diferencia del Sizzle, tiene un punto de humo muy bajo. Es decir, "se quema" y humea a una temperatura más baja que la de su homólogo para frituras.

Eso hace que el aceite comience oxidarse y a generar acroleína, hidroperóxidos y radicales libres en mayor cantidad que un aceite con mayor resistencia al calor, así como la aparición de ácidos grasos trans (AGT), que incrementan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, según apunta un estudio de la Universidad de Australia. Por suerte para Altman, el aceite de oliva virgen extra se considera uno de los menos perjudiciales cuando se alcanza ese punto de humo.

Una metáfora de OpenAI. No son pocos los que ven la "cocina" de Altman como una metáfora de su gestión al frente de OpenAI. TechCrunch establecíaun paralelismo del del despilfarro despreocupado de Altman en los fogones con la gestión de los 40.000 millones de dólares que OpenAI recaudó recientemente, al tiempo que sigue quemando dinero (y aceite) a espuertas.

Por otro lado, y tal y como señalaban desde El Confidencial, el uso despreocupado de un carísimo aceite de primera calidad en una tarea inadecuada también puede interpretarse como una metáfora del uso de los recursos para el desarrollo de su IA por parte de Sam Altman, algo que puso en tela de juicio con la aparición de DeepSeek.

Cocinar tu propia comida es un superpoder. Más allá de cualquier metáfora entre las habilidades culinarias de Altman y su gestión en OpenAI, lo que realmente revela el análisis de la entrevista del Financial Times es que Sam Altman no cocina habitualmente. El periodista Cas Piancey subrayaba en redes sociales "no hay absolutamente ninguna posibilidad de que Altman, Zuck o cualquiera de estos multimillonarios cocinen alguna vez su propia comida".

Piancey aseguraba que cocinar tu propia comida es tan empoderador que es imposible contextualizarlo adecuadamente. El hecho de que millonarios como Altman quieran dar esa apariencia de competencia en los fogones y normalidad en la preparación de platos sencillos, solo demuestra que, en realidad, buscan generar una imagen de cercanía con su público. Algo que ya hemos visto en otros millonarios.

En Xataka | España afronta el problema contrario al de hace un año: un aceite de oliva tan barato que ya no es rentable para los agricultores

Imagen | Flikr (TechCrunch), Graza