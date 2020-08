Death Valley (California) registra 54,4 °C, de confirmarse será el récord de temperatura más alta registrada jamás en el planeta

El pasado domingo Death Valley, un desierto al este de California en Estados Unidos, registró un agridulce récord: 54,4 °C de temperatura. en plena ola de calor, con el incremento de las temperaturas a nivel global año tras año y siendo uno de los lugares más calurosos del mundo, se dieron las condiciones para que Death Valley registre la que puede ser un nuevo récord para el planeta Tierra.

Es un año complicado para Death Valley, un mes atrás registró la mayor temperatura de este 2020 y ahora vuelve a superarla con mas de un grado Celsius extra. Junto al desierto de Sahara o la zona de Medio Oriente, es uno de los lugares más calurosos que existen en este planeta.

Per the climate data in xmACIS2, this is the first time since 1913 that Death Valley has reached 130F. In July 2013, it last reached 129F. If valid, it would be the hottest August temperature at the site by 3F. @NWSVegas pic.twitter.com/gZNBW4NXI4