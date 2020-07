El Valle de la Muerte lo es cada vez más: se ha registrado la temperatura más alta de 2020 y ya van varios récords históricos

El problema no es sólo que se están calentando los polos, es que se está calentando todo el planeta. Y hay una región que va empalmando récords de altas temperaturas, como el de todo lo que llevamos de 2020: el Valle de la Muerte.

A esta región de California le va cada vez más el nombre como anillo al dedo dado que su estación meteorológica ha registrado las temperaturas más altas desde hace años, alcanzando hoy casi el récord que ya vimos en 2013: más de 53 grados centígrados (128 grados Farenheit). Se trata de un área desértica, pero con toda esa trayectoria el pico de hoy no debería considerarse como algo normal ni mucho menos.

La información que se registró y se ha dado a conocer desde la estación de Furnace Creek es que en este valle se ha registrado el día más caluroso de la Tierra desde 2017. Es, por tanto, un valor de récord no sólo en 2020, sino considerando más tiempo.

Death Valley made it to 128 degrees yesterday (daily record was 130). Their LOW yesterday morning AND last night was 100! Forecast today is about 125. pic.twitter.com/eFev3Sej5y