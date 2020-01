Esta animación muestra cómo ha aumentado la temperatura en todo el mundo desde 1880 hasta 2019

2019 ha batido récords, y no precisamente buenos. Aunque 2016 todavía ostenta el primer puesto, 2019 ha sido oficialmente el segundo año más cálido desde que se conservan registros modernos, es decir, desde 1880. Así lo confirmó la NASA esta semana y así queda reflejado en la gráfica publicada por Antti Lipponen, físico e investigador del Finnish Meteorological Institute (Finlandia).

Lipponen se ha basado en los datos de temperatura publicados por el Instituo SIG de la NASA y ha reflejado la evolución de la temperatura en todos los países. Según ha explicado el investigador, "la tendencia continúa igual que antes, es decir, nos vamos a seguir calentando". Y no es para menos, porque no solo los cinco últimos años han sido los más cálidos de los últimos 140 años, sino que las temperaturas globales de 2019 han estado 0,95ºC por encima del promedio del siglo XX.

Globally year 2019 was the second warmest on record 🌡(2016 is the warmest so far). This animation shows the temperature change by country from year 1880 to 2019. #climate #ClimateChange #GlobalWarming #dataviz #climateviz

hi-res/download 🎞: https://t.co/qH5AiwoDj5 pic.twitter.com/DUZzaifsUS