En la agricultura hay problemas que se resuelven con maquinaria de última generación, otros con productos químicos y algunos con una buena dosis de imaginación. En Uruguay, un productor de limones ecológicos acabó desarrollando un insólito invento después de descubrir que sus mejores aliadas contra las malas hierbas tenían un pequeño defecto: un apetito descomunal.

Todo empezó en 2019. Martín Guarini, un agricultor de Araminda, en el departamento uruguayo de Canelones, había decidido reconvertir su explotación de limoneros a la producción ecológica. Pronto se encontró con un problema: eliminar las malas hierbas sin recurrir a los herbicidas convencionales resultaba caro y laborioso.

Probó con maquinaria y preparados ecológicos a base de vinagre, pero ninguna alternativa le convenció. Fue entonces cuando pensó en recurrir a una tecnología que llevaba miles de años funcionando: las ovejas.

Los cortacéspedes tenían un defecto. Durante los primeros días, el experimento parecía un éxito. Los animales eliminaban la vegetación sobrante, fertilizaban el suelo con sus excrementos y abrían una nueva vía de ingresos mediante la producción ganadera.

Sin embargo, las ovejas pronto descubrieron que las ramas inferiores de los limoneros jóvenes también eran comestibles, provocando daños considerables en los árboles. Guarini tenía el cortacésped perfecto, pero necesitaba instalarle una especie de limitador de altura.

Prohibido comer hacia arriba. Lejos de abandonar el proyecto, el agricultor se asoció con Diego Fraga, un diseñador industrial, para desarrollar un dispositivo que restringiera el acceso de las ovejas a las ramas sin impedirles pastar.

Los antecedentes de este tipo de bozales se remontaban a 1906, pero encontrar un diseño adecuado exigió alrededor de 18 meses de trabajo y más de 20 prototipos. El resultado fue una máscara móvil que permite al animal alimentarse cuando baja la cabeza, pero dificulta que lo haga cuando la levanta.

La ingeniería de la oveja. El dispositivo establece una altura máxima de alimentación de entre 80 centímetros y 1,20 metros, dependiendo de la raza y el tamaño del animal. La pieza principal pesa unos 100 gramos y el conjunto, incluyendo el arnés, ronda los 400 gramos.

Para su fabricación, los socios recurrieron al plástico reciclado y a talleres de costura de mujeres. Además, según las pruebas descritas por sus impulsores, los animales no mostraron alteraciones de comportamiento durante los periodos de utilización continuada.

Tres negocios en una misma finca. En sus 20 hectáreas de frutales, Guarini ha desarrollado un sistema productivo que funciona en diferentes alturas. Cerca del suelo obtiene carne de las ovejas, los árboles producen limones y las abejas contribuyen a la polinización y generan miel.

Los animales, a su vez, se benefician de la sombra de los frutales y de unos pastos favorecidos por el riego. Los creadores del dispositivo estiman que la inversión en los bozales puede recuperarse en seis meses gracias al ahorro en mantenimiento, herbicidas y fertilizantes.

De Uruguay a 38 países. Guarini pretendía dedicar su primer año comercial a conquistar el mercado uruguayo, pero la repercusión mediática del invento precipitó su internacionalización. México, Ecuador y España estuvieron entre sus primeros clientes.

En septiembre de 2024 ya comercializaba el dispositivo en más de diez países y, en noviembre de 2026, esa cifra había aumentado hasta los 38. Actualmente, la compañía dispone de tres centros logísticos y sus máscaras se emplean también en plantaciones de aguacates, pistachos, almendros y olivos.

Una lección para la agricultura. El sistema tiene sus limitaciones: resulta incompatible con determinados cultivos que crecen a ras de suelo, como los melones o las sandías, y exige gestionar adecuadamente la disponibilidad de pasto. No obstante, su éxito comercial ilustra las posibilidades económicas de combinar agricultura y ganadería en un mismo terreno.

Mientras buena parte de la industria trabaja en desarrollar robots autónomos capaces de eliminar las malas hierbas, este agricultor uruguayo ha construido un negocio internacional aprovechando una habilidad que las ovejas dominan desde hace milenios. Solo tenía que conseguir que no zamparan mirando hacia arriba.

Imagen | kiagrosoluciones

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