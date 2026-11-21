Mucho se habla, con cierto orgullo, de la trashumancia española y sus cañadas reales (vías pecuarias que comunican las principales rutas de pastoreo, para quien no sepa de qué estamos hablando). Y de cómo los pastores han tenido que renunciar a muchos de tradicionales éxodos por falta de pastos derivados de la sequía.

Pero qué poquito se está hablando de su muerte, de cómo este oficio tiene un futuro bastante oscuro. Ismael Martínez, pastor de Guadalaviar (Teruel), sale cada 31 de octubre con su rebaño por la Cañada Real Conquense: son unos 535 kilómetros y casi un mes a pie hasta Vilches (Jaén). El problema es que empezó a los 14 años, lleva toda la vida, y ya no tiene quien le releve.

El camino. La Cañada Real Conquense nace en Los Chorros, dentro del término de Tragacete. Arranca el 31 de octubre y cada jornada implica avanzar, primero por Vilches hacia el 24 o 25 de noviembre, y bajar y seguir bajando hasta la montaña andaluza.

Decía Ismael Martínez para el noticiero conquense que en este viaje, en esta road trip, le acompaña su hermano Vidal y un grupo de unas 25 personas. Entre ellas hay estudiantes de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, que se relevan cada pocos días. El reparto de tareas es fijo: una persona lleva el hato y la comida, y se adelanta cada tarde a montar el campamento. El resto va con las ovejas y los perros. Duermen en tiendas de montaje rápido, porque cada mañana hay que madrugar.

Medio siglo en la vereda. Ismael cumple los 64 años este mes. Hizo su primera trashumancia con 14 y solo faltó un año, el de la mili en Madrid. Entonces tuvo que sustituirle su hermano, que también tenía 14. Su tramo favorito es el de vuelta: en primavera, cuando deja atrás Las Majadas y se siente cerca de casa, declara. Pasa siete meses al año en Jaén, donde le llaman “serrano”. Esa trashumancia, dice, no se reconoce en ningún sitio: es “la hermana fea del pastoreo”.

¿Y el relevo? Tiene dos hijas y las dos viven en Madrid. Del resto del sector opina que las iniciativas para atraer jóvenes no bastan: “Si entran cuatro, se retiran veinte”. No se queja porque el hijo de un primo suyo, con quien compartía rebaño en invierno, ha tomado las riendas de la explotación de su padre. El oficio se hereda al menos dentro de la familia, pero no en casa.

Cuántos quedan. El Libro Blanco de la Trashumancia estimó en 8.393 los ganaderos con movimientos trashumantes en 2010-2011, de los que unos 3.000 iban a pie. Era un 80% menos que en los noventa. La estimación actual de la Fundación Trashumancia y Naturaleza, según su manifiesto, es de poco más de 180 ganaderías que caminan por las vías pecuarias. Su secretario general, Manuel Bahíllo, cuenta más de 500 pastores. En la Cañada Real Conquense, en 2009, de 95 pastores de la sierra de Albarracín solo 15 iban a pie. El resto llevaba el ganado en camión.

Por qué se acaba. El manifiesto apunta a que trashumar a pie rinde menos que criar en un solo sitio. Un estudio cifra en 48.240 euros el presupuesto mínimo anual de una explotación de 1.250 ovejas del sur. La PAC exige que el rebaño pase 6 meses en la explotación declarada, y casi ningún trashumante lo cumple. Solo Extremadura, Navarra, La Rioja y la provincia de Jaén dan ayudas, y solo para movimientos dentro de la misma comunidad. Ismael, quien cruza Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía, se enfrenta a caminos invadidos, sembrados hasta el borde y directamente sin abrevaderos.

El mapa. España conserva algo más de 125.000 kilómetros de vías pecuarias, más de 400.000 hectáreas. La ley las protege desde 1995, pero la mayoría ya no ve pasar rebaños. Existen 11 cañadas reales de entidad. Las más conocidas son la de la Plata, la Leonesa, la Soriana y la Conquense. La de Ismael une los Montes Universales con Sierra Morena (es la más larga, más de 500 kilómetros). Madrid mantiene cuatro, y cada octubre más de 1.400 ovejas y cabras cruzan el centro de la capital en la Fiesta de la Trashumancia.

Por qué importa. La UNESCO declaró la trashumancia Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2023. El argumento no es solo cultural. Según el manifiesto, un rebaño de unas 3.000 ovejas dispersa unos 27 millones de semillas en 24 días de marcha. Además, abona los suelos y come matorral, lo que reduce considerablemente el riesgo de incendios. El manifiesto propone un plan de unos 10 millones de euros anuales, con pagos por cabeza y día caminado. Cuando le preguntaron qué haría falta para que el oficio continúe, respondió medio en broma: "Desenterrar a Alfonso X el Sabio".

Imágenes | Flickr

En Xataka | Una profesora vio a unos operarios segando un parque solar y propuso meter sus 50 ovejas. Ocho años después, tiene un ejército de 450 y una mina de oro