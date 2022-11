El gran éxito de Reddit con sus avatares lo confirma: los NFTs funcionan mejor cuando no los llamas así

Nadie quiere ya escuchar hablar sobre NFTs. La fiebre duró poco y hoy en día son poco más que una extravagancia. Lo saben bien desde Reddit, pero eso no ha impedido que hayan querido aprovecharlos. Esto es lo que podemos aprender de esta iniciativa. Unos avatares coleccionables basados en la tecnología blockchain que lo utilizan millones de usuarios. Un éxito rotundo de los NFTs, sin necesidad de especulación financiera y ni siquiera tener que nombrarlos como tal.

Reddit muestra el camino. En solo tres meses, Reddit ha conseguido que más de 2,5 millones de cuentas utilicen monederos digitales cripto para gestionar sus avatares. Reddit explica que están basados en el blockchain de Polygon y que se trata de tokens coleccionables que se pueden enlazar al perfil, coleccionar o intercambiar. Son NFTs en toda regla, pero en ningún momento el foco está puesto en la comercialización o su precio, sino simplemente el poder tener "un avatar más molón" para participar en la comunidad. Así como para utilizar estos avatares en otras plataformas.

Según los datos de Polygon Daily, Reddit ha superado a OpenSea como la plataforma con una mayor colección de NFTs. Casi tres millones de avatares coleccionables se han generado y distribuido desde mediados de octubre y más de 40.000 avatares distintos se han agotado. En pocos meses, Reddit se ha posicionado como una de las comunidades Web3 más grandes del mundo.

