Cómo defienden los artistas digitales que los NFT van a cambiar el arte, la moda y los contenidos

Los 69 millones de Beeple son el mejor ejemplo de la fiebre que se está viviendo con los NFT. Un boom cuyas cifras son difíciles de justificar y muchos achacan a puro interés especulativo. Para intentar entender mejor este fenómeno basado en blockchain, hablamos con los directamente implicados en los NFTs: los artistas digitales.

En unos meses, los NFTs han trastocado el mundo del coleccionismo y del arte digital hasta tal punto que muchos de estos artistas ya no conciben su trabajo sin ellos. Así les ha afectado la llegada de los NFTs, qué ventajas les ven y cómo defienden que esta tecnología ha llegado para quedarse.

Una de las definiciones más concretas sobre el sentido de comprar obras mediante NFT nos la ofrece el proyecto Valuable de Cent, la plataforma que permite comprar tuits. Dice así:

En primer lugar se apunta efectivamente a una motivación puramente financiera. Adicionalmente, se explica que estos NFTs pueden tener su propio valor sentimental, de manera equivalente al valor que muchos dan a mantener un cromo o un sello. Ni el papel ni las líneas de código tienen por qué tener un valor inherente relevante, pero sí se da importancia al valor generado en torno a ellos.

Finalmente, Valuable apunta a que estos NFTs son una vía de crear una relación entre el coleccionista y el creador. Con los NFTs, los artistas digitales no solo dan acceso a su obra, también les envían un ticket, un autógrafo, un gesto añadido que puede aumentar el propio valor de la obra. De la misma manera que ciertos autógrafos han hecho incrementar el precio de ciertos objetos de manera notable.

Sarah Zucker, artista de Los Ángeles conocida por su VHS Video Art y ser la primera en presentar imágenes .gif como arte en el Museo de Brooklyn, explica a Xataka su visión: "los NFT son una tecnología interesante, porque actúan como un contenedor que transforma una obra de arte digital en un "objeto virtual" que se puede recopilar. Esto permite la evolución del coleccionismo de arte en sí mismo, porque ahora el arte digital puede poseer las mismas cualidades que le dan valor a una obra de arte física - escasez y singularidad - al mismo tiempo que mantiene su cualidad única de accesibilidad visual infinita en su formato nativo".

En opinión de Zucker, los NFT no reemplazarán las obras de arte tradicionales, pero sí harán posible que un mercado se desarrolle en torno a una nueva generación de artistas. Es decir, en visión de la artista norteamericana, los NFTs son un catalizador del arte digital.

El optimismo de los artistas digitales respecto a los NFTs es máximo, principalmente porque muchos de ellos han visto como sus ganancias se han disparado. Balaji S. Srinivasan, ex-CTO de Coinbase, argumenta que los NFTs están en una fase inicial, pero que puede se una tecnología revolucionaria por ser "pseudoanónima, internacional, monetizable y permitir arte libre de censura". Unos argumentos que suelen esgrimirse cuando se habla de tecnologías basadas en blockchain y que aquí se repiten.

