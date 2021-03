Muchos NFTs están construidos sobre un castillo de naipes: si la web del servidor deja de estar online, los tokens se rompen

Uno de los argumentos que exponen los defensores de los NFTs es que estos tokens, al estar basados en blockchain, permiten liberarse de las normas de plataformas de terceros. Sin embargo, la dependencia con los mercados donde se adquieren los NFT sigue presente. Hasta tal punto que, como ya se está viendo, muchos de los tokens NFT están dejando de estar disponibles debido a que los servidores de las webs donde se alojan han cerrado.

No ocurre así con todos los NFTs y tampoco se trata de un problema inherente a estos tokens, pero sí una muestra de los distintos problemas que están surgiendo a medida que se populariza esta herramienta. Una mala implementación que puede dejar en nada inversiones de miles de euros.

El mecanismo habitual de los NFTs que se venden en plataformas como Niftygateway o Makersplace es apuntar a una URL de internet o un hash IPFS. Normalmente, el NFT apunta a un enlace IPFS mantenido por la compañía donde se compró el token.

Como explica el usuario Jonty Wareing, en el caso de la obra de Beeple vendida a través de Nifty, el token NFT es para un archivo JSON alojado en los servidores de Nifty.

Here's an example. This artwork is by Beeple and sold via Nifty:https://t.co/TlJKH8kAew



The NFT token is for this JSON file hosted directly on Nifty's servers: https://t.co/GQUaCnObvX pic.twitter.com/kMKmZrLTep