Beeple vende su NFT por 69 millones de dólares: una subasta histórica que lo coloca entre los tres artistas vivos más exitosos

El arte digital se cuela entre las obras de arte más cotizadas. Mike Winkelmann, más conocido como Beeple, ha vendido su NFT por 69 millones de dólares en la prestigiosa casa de subastas Christie's. En las últimas semanas, la venta de contenidos digitales mediante estos (Non Fungible Tokens) ha experimentado un crecimiento enorme, pero muy lejos de las cifras alcanzadas por "Everydays - The First 5000 Days".

La obra puramente digital se puso a la venta el pasado 25 de febrero y finalmente ha sido vendida hoy por una cantidad que la coloca no solo como la obra digital más cara de todos los tiempos, sino como la tercera obra de arte más cara jamás subastada en Christie's de un artista que todavía esté vivo.

Beeple a la altura de los Picasso y las grandes subastas históricas del mundo del arte

En 2019, Jeff Koons vendía Rabbit por 91 millones de dólares. Una pequeña figura de metal que colocó al artista norteamericano como el creador vivo con la obra de arte más cotizada. Bastantes años antes, en 1972, David Hockney creó su 'Retrato de un artista' (Piscina con dos figuras), que en 2018 fue subastada por 90,3 millones de dólares. Se trata de los dos artistas vivos que han conseguido vender su obra por el mayor precio. Una escultura y una pintura.

¿El tercero? La creación digital de Beeple. Una obra de 21.069 x 21.069 píxeles que reúne centenares de imágenes. Según describe el autor, "Everydays - The First 5000 Days" es una obra donde "las piezas individuales están organizadas en un orden cronológico impreciso: al acercar las imágenes se revelan imágenes abstractas, fantásticas, grotescas o absurdas, profundamente personales o representativas de la actualidad. Los temas recurrentes incluyen la obsesión y el miedo de la sociedad por la tecnología; el deseo y el resentimiento de la riqueza; y la reciente turbulencia política de Estados Unidos".

holy fuck. — beeple (@beeple) March 11, 2021

El pasado mes de febrero se puso a subasta con un precio de partida de 100 dólares. Durante esta mañana, su cotización ya había subido a los 14 millones de dólares. Pero no ha sido hasta última hora cuando la subasta ha alcanzado el récord de 69.346.250 dólares.

No es la primera obra que Beeple vende a través de NFTs. El pasado diciembre, vendió una serie de trabajos por un valor total de 3,5 millones de dólares. En febrero, un vídeo de 10 segundos fue vendido por 6,6 millones de dólares. Sin embargo, la obra subastada en Christie's ha batido todos los récords, con una venta que rivaliza en precio con otras obras de arte físicas.

La casa de subastas con 255 años ha vendido obras de arte históricas, desde el retrato de Shakespeare hasta la última pintura de Leonardo da Vinci. Por poner ejemplos, 'El sueño' de Picasso se vendió por 155 millones de dólares. En el caso de Van Gogh, el óleo sobre lienzo de 'Los lirios' se vendió por 49 millones de dólares, aunque se estima su valor en unos 80 millones. Como vemos, la obra digital de Beeple se ha colado en esta categoría reservada únicamente para pocos artistas. La tecnología NFT ha sido uno de los puntos diferenciales de esta subasta. Christie's no solo ha gestionado la venta, también ha ayudado a poner en valor los NFTs.

Cualquiera que desee ver la obra en detalle puede hacerlo libremente a través de la web de la casa de subastas. La principal diferencia es que la persona que ha pagado esos 69 millones de dólares tiene el NFT que demuestra que ese contenido digital es el "verdaderamente auténtico" y reconocido por el creador.

