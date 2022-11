El descalabro de FTX ha generado un peligroso efecto dominó: Genesis es su última víctima

El espectacular caos que se está viviendo con FTX no solo afecta al que fuera tercer mercado de criptomonedas a nivel mundial: entidades que tenían una fuerte relación con esa entidad ahora están en peligro, y la última protagonista es Genesis, otro gigante de este segmento.

Corralito. La caída en desgracia de FTX provocó un efecto dominó terrible. La unidad de préstamos de Genesis -llamada Genesis Global Capital- detuvo las retiradas de capital. La firma, que se centraba en clientes institucionales, estimaba que en el tercer trimestre de 2022 manejaba 2.800 millones de dólares en préstamos activos totales. La firma reveló que tenía 175 millones bloqueados en una cuenta de operaciones en FTX.

Necesitamos 1.000 millones. La situación ha provocado que esta firma trate a toda costa de conseguir inversores para una ronda en la que pretende conseguir 1.000 millones de dólares. Intentó primero pedírselos a Binance, pero la firma -que valoró la compra de FTX para luego echarse atrás- declinó esa petición afirmando que había un potencial conflicto de interés. Changpeng Zhao, fundador de Binance, está moviendo fichas por su cuenta.

¿Bancarrota a la vista? Las negociaciones no parecen concretarse, y los analistas ya hablan de una potencial bancarrota en Genesis. Uno de sus portavoces explicó en Bloomberg que "no tenemos planes de declarar la bancarrota de forma inminente". La firma ha buscado también ayuda de Apollo Global Management, un gigante de las inversiones que sin embargo no parece estar especialmente interesado en mover ficha.

Los gemelos, en problemas. FTX le ha hecho la Pascua (entre otros) a Genesis, y Genesis se la ha hecho a su vez a Gemini, la plataforma de criptomonedas creda por los gemelos Winklevoss, célebres por la batalla legal que mantuvieron con Mark Zuckerberg por la creación de Facebook. Gemini tuvo también que detener temporalmente la posibilidad de hacer retiradas de activos tras la situación de FTX y Genesis, aunque aseguraron poco después que "todos los fondos de los clientes" están disponibles para ser retirados.

Y mientras, bitcoin sigue cayendo. Este colapso de grandes entidades del mundo cripto está teniendo un claro impacto en la valoración de virtualmente todas las criptomonedas existentes. Bitcoin vuelve a estar en tendencia descencente -como las demás- y lucha por superar la barrera de los 16.500 dólares.

Volvemos a valores de hace dos años, antes de comenzara un ascenso vertiginoso del mercado cripto que derivó en una nueva fiebre por las criptos y, cómo no, los NFTs que tratan de levantar cabeza y que a pesar de su mala situación siguen generando mucha expectación: un NFT de Bored Ape (en la imagen) se vendió recientemente por un millón de dólares.