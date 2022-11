Binance ha decidido poner fin a su "guerra" con FTX de forma directa: comprando el 100% de su rival

Hay disputas que duran toda una vida. Y hay disputas que tienen una vida de solo unas horas. En un giro inesperado, el fundador y consejero delegado de Binance, Changpeng Zhao, anunció este martes que comprará a su rival FTX, que es el tercer intercambio de criptomonedas más importante del mundo por volumen, pero que se enfrenta a una crisis de liquidez.

Este inesperado movimiento se produce poco después de que Zhao asegurara en Twitter que Binance liquidaría la totalidad de sus FTT, el token de FTX, “debido a recientes revelaciones que han salido a la luz”. El mensaje no hizo más que apuntalar los rumores de una inminente crisis en el intercambio rival y los temores de retiradas en masa por parte de los inversores.

“Esta tarde, FTX solicitó nuestra ayuda. Hay una importante crisis de liquidez. Para proteger a los usuarios, firmamos una LOI [carta de intención] no vinculante, con la intención de adquirir completamente a http://FTX.com y ayudar a cubrir la crisis de liquidez. Llevaremos a cabo un DD [diligencia debida] completo en los próximos días”, dijo Zhao esta tarde en Twitter.

El fundador de Binance no proporcionó demasiados detalles, aunque dijo que Binance puede retirarse en cualquier momento del acuerdo. También aclaró que operación tardará un tiempo en completarse y que evaluarán la situación en tiempo real. Asimismo, advirtió que el token FTT adquirirá un comportamiento “altamente volátil” durante los días en los que se desarrolle el acuerdo.

